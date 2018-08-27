Александр Данилов поздравляет с праздником

Уважаемые якутяне – работники кинематографии и наши любимые кинозрители!

27 августа мы много лет отмечаем День российского кино.

Я знаю, что мы живем в особом месте – республике и городе, где любят кино, разбираются в нем и мало того — делают свое узнаваемое уже в мире кино!

Наш кинотеатр «Центральный» работает вот уже почти сотню лет без перерыва. За это время потомки наших первых зрителей – тех, смотрел немое кино с Верой Холодной – сегодня смотрят объемные фильмы с долби-звуком Эдуарда Новикова, Алексея Романова, Никиты Аржакова, Степана Бурнашова, Василия Булатова, Алексея Амбросьева-мл.

«Центральный» открыл чудесный мир кино множеству людей – и часть из них стала сама создателями якутского кино, и наш кинотеатр был и остается кузницей кадров в кинематографии Якутии, местом встречи многих поколений горожан, центром пропаганды российского кино.

Это стало возможно труду многих людей, всей киносети республики и Якутска и главное – сильной и ощутимой поддержки кино со стороны властей республики и столицы. Уверен, что все руководители кинематографии разных лет, кинотеатров и районных киносетей могут подтвердить это.

Ныне праздник кино проходит в преддверии ответственного времени для якутян и жителей столицы.

С праздником, друзья! Будьте счастливы и делайте свой выбор правильно!

Давайте чаще встречаться на киносеансах в нашем кинотеатре — ведь кино лучший отдых в этой суетливой жизни!

Генеральный директор АО “Кинотеатр Центральный” Александр Джурович Данилов