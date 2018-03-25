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25 марта 2018, 10:57
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Александр Атласов пообещал постараться

«Сегодня Е.А. Борисов подписал указ о назначении меня исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики. Оказано большое доверие, поэтому буду работать, работать и ещё раз работать», – сказал сегодня Александр Атласов, комментируя назначение на должность.

Напомним, 24 марта, глава Якутии Егор Борисов подписал ряд кадровых указов, в том числе, назначил исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Александра Атласова, работавшего главой Намского улуса.

Подписанным в этот же день указом, Егор Борисов освободил Петра Алексеева от должности первого заместителя председателя Правительства РС (Я) – министра сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я), назначив его исполняющим обязанности первого заместителя председателя Правительства РС (Я).

Александр Атласов в отрасли сельского хозяйства работает 26 лет. Имеет профессиональное высшее аграрное образование, закончил Иркутский ордена Дружбы народов сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия, ученый агроном», в 2005 году – Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия) по направлению «муниципальное управление».

Прошёл путь от рабочего совхоза «Намский», специалиста производственного хозяйства, Управления сельского хозяйства района до руководителя подразделения Министерства сельского хозяйства республики. Затем 13 лет работал главой наслега и одного из крупнейших сельскохозяйственных районов Якутии.

«Считаю, что имею достаточный опыт для работы на ответственной должности: в течение семи лет работал в Минсельхозе республики, восемь лет был главой наслега. Уже 4,5 года работаю главой Намского улуса. Так что опыт имеется, постараюсь оправдать доверие Главы РС (Я) Е.А. Борисова», — заверил Александр Атласов.

 

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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