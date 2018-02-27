Александр Акимов: районный коэффициент и северные надбавки должны финансироваться только из госбюджета. Как госгарантии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ принял участие в парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Сенатор был приглашен для обсуждения вопросов совершенствования государственной поддержки социально-экономического развития российского Севера, Арктики и Дальнего Востока.

В своем выступлении сенатор от Якутии подчеркнул важнейшую роль, которую играют северные территории в экономике и обороноспособности, обеспечении геополитических и стратегических интересов России.

Север является не только основной сырьевой базой, где сосредоточено две трети ресурсного потенциала страны. Здесь функционируют крупные промышленные комплексы с необходимой социальной инфраструктурой по добыче и переработке природных ресурсов, продукция которых является важнейшей составной частью экономики и основой экспортного потенциала России. Фактически ни одна отрасль экономики и социальная сфера страны не могут функционировать без топливно-энергетических и других ресурсов, добываемых и производимых в северных регионах. Большинство видов профильной продукции Севера безальтернативны с позиции их возможного производства в других районах страны и приобретения по импорту как сейчас, так и в будущем.

«Основные направления развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации обозначены, — сказал Александр Акимов. — Искать новые подходы их решения».

В своем выступлении сенатор остановился на проблемах, которые требуют немедленного решения. Так, например, Акимов жестко отстаивает районный коэффициент и северные надбавки, как государственные гарантии, за счет федерального бюджета. «Финансирование из бюджета субъектов нереально», — сказал сенатор.

Также Александр Акимов поддержал решение Конституционного суда РФ в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума по северным регионам, где предусмотрены надбавки и компенсации. (КС признал незаконными ситуации, когда зарплата работников сама по себе меньше МРОТ и достигает его только после начисления надбавок и компенсаций).

«Вопросы районирования Крайнего Севера и Арктики ранее были четко разработаны», — заявил Акимов и предложил еще раз отдельно вернуться законодательно и решить вопрос окончательно.

«Вопросы совершенствования законодательства регулярно рассматриваются в Совете Федерации, — заявил сенатор. — Надо немедленно, не откладывая на долгий ящик, принимать три федеральных закона по Арктической зоне, Дальнему Востоку и районированию. Иначе будем наступать на старые грабли дважды и трижды, что приведет к дальнейшей деградации районов Дальнего Востока и Крайнего Севера».

Также Александр Акимов отметил скоординированную работу по снижению энерготарифов с Минвостокразвития и согласился с заместителем председателя Госдумы Ольгой ЕПИФАНОВОЙ, которая выступила с предложением восстановить Госкомсевер. Сенатор от Якутии только «за»: он давно говорит о том, что вопросы развития Севера нужно рассматривать в комплексе, а не по отдельности.

Также Александр Акимов заметил, что необходимо вносить поправки в федеральный закон по недрам, чтобы учесть региональные интересы.