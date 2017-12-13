Александр Акимов рассказал о проблемах Якутии

Жителей республики волнуют вопросы, связанные с программой
«дальневосточного гектара», строительства моста через реку Лену,
возрождения морских портов Тикси и Зеленый Мыс
«Сегодня Республика является лидером на Дальнем Востоке по
показателю ожидаемой продолжительности жизни. Якутия находится в числе
российских регионов с уровнем рождаемости, превышающим уровень
смертности, благодаря чему в субъекте ежегодно отмечается хоть и
небольшой, но стабильный естественный прирост населения, а по среднему уровню доходов Республика стоит в числе регионов-лидеров», — отметил заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Саха (Якутия) Александр Акимов.
По словам сенатора, жителей Республики волнуют вопросы, связанные
с программой «дальневосточного гектара», строительства моста через реку
Лену, поскольку столь огромные мосты в условиях вечной мерзлоты через
крупные реки еще никогда не возводились.
«Также следует отметить возрождение морских портов Тикси и
Зеленый Мыс и пятнадцати северных аэропортов, заложенных в программе экономического развития Арктики путем формирования опорных зон развития и обеспечения их функционирования. Основными задачами так называемых опорных зон становится освоение в регионе минерально-сырьевых центров, привлечение инвестиций и развитие Северного морского пути», — сказал сенатор.
Вместе с тем остаётся пока не решенным ряд вопросов не только экономического, но и социального развития, в том числе и повышение качества жизни населения.
По мнению Александра Акимова, в обязательном порядке должны
быть предусмотрены дополнительные меры стимулирования граждан,
привлекаемых на работу в арктические регионы. Надо признать, считает
сенатор, что установленная более двадцати лет назад система гарантий и
компенсаций для лиц, работающих и проживающих в северных районах,
устарела и не отвечает реальности. Также устарела и система районирования
Севера России, о важности ее реформирования говорится уже много лет.
«Считаю необходимым создание системы экономических и
социальных стимулов работы в Арктике на государственном уровне, которые
обеспечили бы компенсацию материальных и моральных потерь граждан,
работающих в экстремальных природно-климатических условиях и имеющих более низкое, чем во многих других регионах, качество жизни», —
подчеркивает Александр Акимов.
Сенатор сообщил, что эти и другие немаловажные вопросы
жизнеобеспечения населения найдут свое отражение в дискуссиях в Совете
Федерации 14 и 15 декабря.