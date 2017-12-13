Александр Акимов рассказал о проблемах Якутии

Жителей республики волнуют вопросы, связанные с программой

«дальневосточного гектара», строительства моста через реку Лену,

возрождения морских портов Тикси и Зеленый Мыс

«Сегодня Республика является лидером на Дальнем Востоке по

показателю ожидаемой продолжительности жизни. Якутия находится в числе

российских регионов с уровнем рождаемости, превышающим уровень

смертности, благодаря чему в субъекте ежегодно отмечается хоть и

небольшой, но стабильный естественный прирост населения, а по среднему уровню доходов Республика стоит в числе регионов-лидеров», — отметил заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа

государственной власти Республики Саха (Якутия) Александр Акимов.

По словам сенатора, жителей Республики волнуют вопросы, связанные

с программой «дальневосточного гектара», строительства моста через реку

Лену, поскольку столь огромные мосты в условиях вечной мерзлоты через

крупные реки еще никогда не возводились.

«Также следует отметить возрождение морских портов Тикси и

Зеленый Мыс и пятнадцати северных аэропортов, заложенных в программе экономического развития Арктики путем формирования опорных зон развития и обеспечения их функционирования. Основными задачами так называемых опорных зон становится освоение в регионе минерально-сырьевых центров, привлечение инвестиций и развитие Северного морского пути», — сказал сенатор.

Вместе с тем остаётся пока не решенным ряд вопросов не только экономического, но и социального развития, в том числе и повышение качества жизни населения.

По мнению Александра Акимова, в обязательном порядке должны

быть предусмотрены дополнительные меры стимулирования граждан,

привлекаемых на работу в арктические регионы. Надо признать, считает

сенатор, что установленная более двадцати лет назад система гарантий и

компенсаций для лиц, работающих и проживающих в северных районах,

устарела и не отвечает реальности. Также устарела и система районирования

Севера России, о важности ее реформирования говорится уже много лет.

«Считаю необходимым создание системы экономических и

социальных стимулов работы в Арктике на государственном уровне, которые

обеспечили бы компенсацию материальных и моральных потерь граждан,

работающих в экстремальных природно-климатических условиях и имеющих более низкое, чем во многих других регионах, качество жизни», —

подчеркивает Александр Акимов.

Сенатор сообщил, что эти и другие немаловажные вопросы

жизнеобеспечения населения найдут свое отражение в дискуссиях в Совете

Федерации 14 и 15 декабря.