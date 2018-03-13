Александр Акимов принял предложение своих земляков

12 марта Региональный организационный комитет ПП “Единая Россия” зарегистрировал заявление члена Совета Федерации Александра АКИМОВА на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатом в народные депутаты РС(Я).

Напомним, Александр АКИМОВ в сентябре 2013 г. избирался народным депутатом РС(Я) по Сунтарскому одномандатному округу №13. Народные депутаты пятого созыва на первой сессии наделили Александра АКИМОВА полномочиями члена Совета Федерации – представителем от Государственного Собрания РС(Я) Ил Тумэн в Совет Федерации.

Хотя Александр АКИМОВ официально перестал быть народным депутатом от Сунтарского улуса, все эти годы он принимал самое активное участие в жизни и развитии родного улуса, и сумел выполнить главные пункты своей предвыборной программы. Он периодически встречается с населением, помогает в решении важных вопросов социально-экономического развития наслегов на уровне республики. Предложение идти на второй срок Александру Константиновичу исходило от избирателей Сунтарского улуса, которое он принял с благодарностью и со всей ответственностью.

Как сенатор, Александр Константинович достойно отстаивает интересы республики на всех уровнях, ведет большую работу в продвижении законодательных инициатив парламента Якутии в Государственной Думе. В республике знают Александра АКИМОВА как талантливого руководителя, человека слова, пламенного патриота и большого труженика, что он и продолжает показывать на деле.