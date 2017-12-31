Александр Акимов: Этот истинно семейный праздник объединяет всех нас своей сказочной атмосферой

Дорогие якутяне!

Позвольте искренне поздравить вас со светлым и воистине всенародным праздником – с Новым годом! Этот истинно семейный праздник объединяет всех нас своей сказочной атмосферой, где царят любовь и вера, мир и согласие.

Мы вместе прожили непростой 2017 год. Отрадно чувствовать, что трудности не разделяют, а больше укрепляют всех нас и дружбу между народами России, основу величия и непобедимости нашей многоликой страны.

Как палата регионов, Совет Федерации обеспечивает высокое качество законодательной деятельности, способствует ускоренному развитию Дальнего Востока и Арктической зоны, поддержки бизнеса и предпринимательства, многодетных и молодых семей.

Руководство республики сделало прекрасный задел на будущее, успешно завершив 2017-й насыщенными Днями Якутии в Москве и Санкт-Петербурге, и прежде всего в Совете Федерации, посвященными 385-летию добровольного вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию ЯАССР. Это были Дни, наполненные как деловой, так и культурной программами, и они позволили достигнуть целого ряда важных договоренностей по ускоренному развитию Республики Саха (Якутия).

Желаю, чтобы в каждый дом, в каждую семью Новый 2018 год принес частичку волшебства, удачи, утвердил веру в себя. Пусть новый год будет годом стабильности, мира и согласия, всемерного роста экономического благосостояния, успехов во благо родной республики и великой России!

Уруй-Айхал! Уруй-Тускул!



Заместитель председателя

Комитета Совета Федерации

по федеративному устройству

региональной политике, местному

самоуправлению и делам Севера А.К. Акимов