Алданский Ысыах — праздник дружбы и творчества

«Уруй-айхал»! — радостно восклицали 10 июня алданцы, отмечая на своей земле якутский национальный праздник Ысыах.

Оформленные тусулгэ, этнические обряды, песни, танцы, национальные угощения и состязания позволили жителям и гостям района прикоснуться к традициям народов Саха. Отмечали Ысыах Алданцы вместе с друзьями — делегацией Мегино-Кангаласского района, которые прибыли помочь в проведении праздника.

Начался Ысыах с обряда очищения и благословения гостей. Прибывших встречали председатель якутской общины «Саха аймах» Алданского района Галина Соловьева и активный участник культурных мероприятий, бывший комсомольский лидер, работник Алданзолото ГРК Семен Габышев.

Алданцев и гостей города поздравил глава Алданского района Северин Поздняков. — «Уважаемые жители алданского района, поздравляю всех с летним самым теплым праздником народов Саха. Якутский Ысыах — самый главный праздник в Якутии, он связан с культом солнечных божеств, плодородия и олицетворяет встречу лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил и возможностей народа для созидания, благополучия и обилия. На алласах в эти дни собирался народ Саха, радуясь тому, что пережили долгую и трудную зиму, показывали изобилие своей кухни, молодецкую удаль и просили богов ниспослать благополучие и хороший урожай»

Северин Николаевич напомнил, что в 1992 году Ысыах был признан национальным праздником народов саха и празднуется каждый год. В Алдане в этом году закладывается традиция празднования национального праздника Ысыах именно в таком вот широком формате.

«В этом есть определенный добрый знак. Возрождение районного Ысыаха происходит в год 385-летия вхождения Якутии в состав России. В Республике успешно функционирует система межнационального согласия, в которой мирно сосуществуют более чем 120 национальностей, и мы, алданцы, представляющие большую и дружную многонациональную семью чувствуем себя неразрывной частью этого сообщества. Поэтому в организации и подготовке Ысыаха участвуют сегодня представители всех национальностей и у вас есть возможность поближе познакомиться сегодня с их культурой».

Большую благодарность глава выразил друзьям из Мегино – Кангаласского улуса, 49 лет дружбы с которым отмечается в этом году. Именно творческая группа Мегино-Кангаласского улуса оказала методическую и практическую помощь в организации сегодняшнего мероприятия.

После поздравлений Северин Николаевич вручил почетный Знак за вклад в развитие народного художественного творчества РС(Я) руководителю русской национальной общины Марине Тимашовой, руководителю народного коллектива села Хатыстыр Фаине Архиповой, мастерам- умельцам села Хатысыр Надежде Григорьевой и Марине Максимовой, руководителю фольклорного коллектива «Сударушка» Наталье Сорокиной, специалисту Управления культуры Алданского района Эвелине Федоровой. Почетной грамотой за вклад в развитие культуры города Алдана и Алданского района награждена художественный руководитель Театра юного зрителя Виктория Гофман. Благодарственное письмо за активной участие в общественной жизни района Северин Поздняков вручил Галине Соловьевой, руководителю Якутской общины «Саха аймах.

С началом лета, с национальным праздником Ысыах поздравил алданцев и гостей района заместитель главы Мегино-Кангаласского улуса по социального вопросам Иван Птицин подчеркнув важность и крепость дружбы между двумя районами. Иван Петрович вручил Северину Позднякову и главе Алдана Александру Бугаю письмо главы Мегино-Кангаласского улуса Николая Старостина и приглашение на Ысыах, который пройдет в Мегино-Кангаласском районе 17 июня.

«Алданцы, гости города, друзья и земляки! Я рад, что на нашей гостеприимной земле впервые проходит праздник лета, мира добра и дружбы Ысыах, — приветствовал собравшихся глава Алдана Александр Бугай. — Этот праздник — стартовая площадка перед мероприятиями 2018 года. С марта месяца мы начнем отмечать события: пятидесятилетие дружбы двух районов, праздник серпа и молота, республиканский Ысыах Олонхо. Будем прославлять культуру народов Саха и дружбу во имя мира на земле. Уруй-айхал»!

О проведении республиканского Ысыах Олонхо на Алданской земле в будущем 2018 году много говорилось на торжественной церемонии открытия. Мегинцы — хозяева седьмого республиканского Ысыаха обещали алданцам поддержку и помощь в организации праздника.

«Мы, хозяева седьмого республиканского Ысыаха Олонхо, — люди опытные! С радостью и от чистого сердца поможем провести праздник на Алданской земле. Сегодня мы прибыли в составе 30 человек, в следующем году привезем не менее трехсот», — сказал заместитель Начальника управления культуры и духовного развития Мегино-Кангаласского улуса Сергей Холмогоров.

После торжественной церемонии открытия прошел обряд кумысопития и конкурс запевал традиционного танца «Осуохай». Победителям конкурса: Надежде Ушницкой, Ньургуяне Семеновой и Кларе Кондратьевой вручены денежные сертификаты.

Предприятия, учреждения и муниципальные образования района соревновались в обустройстве тусулгэ. Лучшим было признано тусулгэ Нижне-Куранахской больницы. Второе место у Союза мастеров Алданского района. Замкнула тройку лидеров Детско-юношеско спортивная школа по лыжному спорту.

Творческими выступлениями гостей Ысыаха развлекали художественные коллективы Алданского и Мегино-Кангаласского районов. А для самых юных участников праздника была организована специальная детская площадка с конкурсно-игровой программой.

Ысыах в Алдане выдался ярким и запоминающимся. На выставке народных промыслов прошел конкурс мастеров художественных промыслов и ремесел района «Комус Тарбачтар», в котором определились сразу несколько победителей на каждое призовое место. Первое место присуждено Раисе Максимовой, Елене Карич и Наталье Ивановой. Второе место у Марии Илистяровой, Елены Кондрашовой и Сарданы Рожиной. Третье место присуждено Марии Неустроевой, Анне Тарасовой и Виктории Осиповой.

Своих победителей выявил конкурс народных талантов.

Номинация «Фольклор»:

1 место-ГБУ ДО РС(Я) ДЮСШР по лыжномуспорту

2 место -Надежда Ушницкая

3 место Кондратьева Клара

Клуб «Бабушек –забавушек»

Номинация «Вокал»:

1 место – Любовь Хмарова

Любовь Щербкова

2 место — «Долбар Хотун» — общественная женская организация» с. Хатыстыр

«Алгыс» п. Н-Куранах

Валентина Волкова

3 место — Ирина Золарева

Семья Клибус

Ирина Петунина

Номинация «Танец»:

место- Коллектив «Эннекен» индийский танец

Клуб молодых матерей с. Хатыстыр

место – Коллектив «Энержи» «Калинка»

место – Коллектив «Эннекен «Китайский танец»

И конечно какой праздник без массовых спортивных игр национальных видов спорта. Болельщики и зрители с азартом следили за захватывающими поединками.

Результаты борьбы в спортивной дисциплине «Масс-реслинг»:

1 место — Анатолий Исаков

2 место — Анатолий Аксенов

3 место — Иннокентий Петров

Результаты в спортивной дисциплине «Борьба Хапсагай»

Вес до 75 кг:

1 место — Мартынов Семен

2 место — Александр Копырин

3 место — Ньургун Дуракинов

Вес свыше 75 кг:

1 место — Александр Тихомиров

2 место — Анатолий Аксенов

3 место — Иннокентий Петров

Результаты в спортивных соревнованиях «Нацональные прыжки»

1 место – Николай Константинов

2 место – Ньургун Колодезников

3 место – Иннокентий Сепанов

Победители спортивных состязаний получили денежные сертификаты. Организацией игр занимался Валерий Кобяков, бывший комсомольский лидер, работник Алданзолото ГРК. Валерий ответственный за все спортивные мероприятия и судейство на национальных праздниках в районе. Роль искрометного комментатора соревнований исполнил директор республиканской детской юношеской спортивной школы Алдана Михаил Чугунов.

Еще одним спортивным событием Алданского Ысыаха стала организованная Музеем музыки и фольклора народов Якутии площадка «Игры предков». Ведущие научные сотрудники музея Ольга Громова и Александр Наговицын увлекли гостей интересными этническими играми народов Саха.

«Выражаю большую признательность всем участникам сегодняшнего праздника, — отметил председатель комиссии по проведению Ысыах 2017, заместитель председателя старательной артели «Прогресс» Анатолий Сивцев. — Подготовка была долгая, трудная кропотливая. Праздник свершился! Выражаю большую надежду, что Ысыах в Алданском районе станет ежегодным».

Закончился вечер концертной программой лауреата международных конкурсов, обладателя звания «Легенда этно-музыки» Ольги Подлужной, для которой, как она подчеркивает во многих своих выступлениях, Алдан — город талисман! Ольга обратилась к гостям праздника, призвав сохранять искусство и дружбу:

«Только в искусстве, творчестве и вере мы близки, мы вместе! Поэтому, сегодня, — это праздник дружбы народов! Мы будем петь песни всех народов мира, надевать костюмы всех народов мира, потому что мы братья и сестры».