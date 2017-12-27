Алданский убийца получил 8 лет строгого режима

Житель Алданского района признан виновным в совершении убийства

Собранные следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, 1987 года рождения, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следствия установлено, что ночью 2 января 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на улице возле дома по улице Ортосалинской города Алдан из личных неприязненных отношений произвел четыре выстрела из гладкоствольного охотничьего самозарядного карабина 20 калибра марки «Сайга-20 С» в своего знакомого.

Потерпевший получил пулевое ранение живота и скончался на месте происшествия.

Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс на территории Алданского района, поскольку обвиняемый имеет несколько судимостей. В его биографии — совершение разбойного нападения, применение насилия в отношении представителя власти. Ранее он отбывал наказание в исправительном учреждении, является активным приверженцем тюремной субкультуры, в период отбывания наказания относился к числу лидеров осужденных отрицательной направленности.

В ходе следствия и судебного разбирательства обвиняемый вину не признавал, ссылаясь на самооборону, оказывал активное противодействие следствию. Сторона защиты неоднократно использовала возможности средств массовой информации для высказывания убеждений в невиновности обвиняемого и необъективности органов следствия.

Несмотря на непризнание вины, собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

27 декабря 2017 года подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.