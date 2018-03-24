Алданский район:  юбилейная встреча на ночной лыжне

Лыжники-профессионалы и любители зимних видов спорта и активного отдыха 23 марта приняли участие в десятой юбилейной ночной лыжной гонке в Алдане. Соревнования проводились в вечернее время, при свете фонарей, от чего атмосфера в лесу была романтичной, словно на лыжню слетелись сотни больших светлячков.

Практически все участники, а их было более 200 человек, смогли дойти до финиша: никто не сошел с дистанции. Но главное — спортсмены успешно справились с основной задачей: получили заряд бодрости и хорошего настроения, чему способствовали отличная погода, горячий чай с бутербродами, веселая музыка, фейерверк и лучезарные улыбки болельщиков.

Открывая юбилейное открытое первенство Алданского района «Ночная гонка — 2018», глава Алданского района Северин Поздняков подчеркнул символичность события, которое проходит в год 50-летия Дружбы Мегино –Кангаласского улуса и Алданского района.

«С каждым годом участников этого необычного, захватывающего соревнования становится все больше. Но главное в этой гонке не победа, а участие, основанное на желании вести здоровый образ жизни. Лыжные гонки на протяжении 10 лет объединяют поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом гонки приобретают все больший размах! А сегодняшние соревнования ознаменовались еще и участием в них гостей Мегино- Кангаласского улуса, прибывших на праздник проводов зимы. И мы приветствуем их на ночной лыжной трассе!» — поздравил участников гонки и большую армию зрителей глава района.

От имени коллектива Центра спортивной подготовки участников поздравил заместитель директора Центра по зимним видам спорта и главный судья соревнований Дмитрий Медведев.

Среди множества коллективов в ночных соревнованиях приняли участие: коллектив ИФНС России по Алданскому району; коллективы ООО «Газпром трансгаз Томск» РУСО в г. Алдане, Центра семейного устройства, филиала ДЮСШа п. Лебединый, фитнес-группы «Фигурка» и ПАО «Селигдар». Судьи отметили 12 семей, принявших участие в гонке. Специальный приз за верность и преданность мероприятию получила Елена Белканова, не пропустившая за 10 лет ни одной ночной гонки.

Специалист по спорту социального управления администрации Алданского района Наталья Стуканева отметила важную роль в организации соревнований коллектива Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта во главе с заместителем директора Дмитрием Медведевым. Благодаря его личной заинтересованности, организация юбилейного забега была продумана до мелочей. По всей трассе были установлены факелы, которые оказали неоценимую помощь в обеспечении безопасности участников и создавали особую атмосферу праздника. Квалифицированные инструкторы направляли новичков, плохо знающих трассу, в нужное русло. Отлично сработал и коллектив Детской спортивной школы, обеспечивший судейство и решавший организационные вопросы.

По традиции администрация Алданского района во главе с главным специалистом Натальей Стуканевой подготовила для участников и победителей торты, сладкие пироги и благодарственные письма.

Согласно протокола соревнований, места распределились следующим образом:

Мужчины + юниоры – 2 круга

1 место Пономаренко Вячеслав 1968 г.р.

2 место Ерзиков Геннадий 1963 г.р.

3 место Ширяев Евгений 1978 г.р.

Юноши 2000-2001 г.р. – 2 круга

1 место Мыльников Денис 2000 г.р.

2 место Редькин Владислав 2001 г.р.

3 место Марков Эдуард 2000 г.р.

Юноши 2000-2004 г.р. – 2 круга

1 место Заворотных Илья 2002 г.р.

2 место Парфенов Владислав 2002 г.р.

3 место Немчинов Геннадий 2003 г.р.

Женщины + юниорки — 1 круг

1 место Дубова Анастасия 1999 г.р.

2 место Щерба Анастасия 1995 г.р.

3 место Сафронова Ольга 1986 г.р.

Девушки 2000 – 2001 г.р.- 1 круг

1место Войделовская Анастасия 2001 г.р.

2 место Абуталипова Галлия 2000 г.р.

3 место Стуканева Ксения 2001 г.р.

Девушки 2002 -2004 г.р. -1 круг

1место Пономаренко Светлана 2002 г.р.

2 место Ткаченко Анастасия 2002 г.р.

3 место Стуканева Мария 2002 г.р.