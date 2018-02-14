Алданский район сильно страдает от обилия снега

Каждый день, практически без выходных, дорожные службы разгребают и вывозят снег с улиц и площадей Алдана, передает телеканал “Якутия 24”.

Нынешняя зима выдалась на редкость снежной. Зимних осадков выпало в два раза выше нормы.

Несмотря на то, что уборочная техника работает, машинам не удается срезать ледяную корку с дорожного полотна, что влияет на статистику ДТП.

“За полтора месяца в Алданском районе возросло количество ДТП. Это связано с обильными осадками в этом году”, – сказал начальник ГИБДД Михаил Парфенов.

С приближением весны остро стоит вопрос очистки крыш от снега. В управляющих компаниях не хватает людей для расчистки, с потеплением снег самопроизвольно начинает сходить. Огромные по объемам сходы уже привели к несчастному случаю. Завал снежной лавины привел к гибели мужчины.