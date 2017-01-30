Алданский район прошел проверку на исполнение поручений Главы республики

В Алданском районе 24-27 прошла проверка реализации поручений Главы республики по многодетным семьям. Старший референт отдела проверки и анализа Юрий Луковцев и главный специалист Министерства спорта Иван Ощепков посетили учреждения культуры и спорта района, ознакомились с выполнением рекомендаций по установлению льготных тарифов по платным услугам для многодетных семей.

«Поручения подписаны после встречи с общественными организациями республики, занимающимися вопросами семьи, материнства и детства. В частности по итогам этого совещания были даны поручения исполнительным органам власти и органам местного самоуправления, в том числе по установлению льготных тарифов на платные услуги для многодетных семей. Это касается объектов культуры и спорта, — рассказал Юрий Тимофеевич. — На встрече Глава республики заострил вопрос выделения помещений для такого рода общественных организаций при строительстве многоквартирных домов, создание досуговых центров для детей многодетных семей».

Проверяющая комиссия в ходе работы посетила 4 населенных пункта: Томмот, Хатыстыр, Куранах и Алдан. Работа районных органов исполнительной власти и местного самоуправления в данном направлении оставила положительные впечатления. Пожелания и рекомендации по итогам работы будут предоставлены администрации района.

Как пояснила сопровождающая комиссию начальник социального управления администрации района Ольга Молчанова: «В основном в учреждениях культуры и спорта услуги для такой категории граждан устанавливаются бесплатно. Но есть отдельные платные услуги, связанные, например, с гастрольной деятельностью приезжих коллективов. Для многодетных семей в этом случае устанавливаются льготные тарифы, утвержденные положениями на местах. С этими документами мы ознакомили наших гостей. Согласно этим положениям, многие вопросы решаются в рабочем порядке. Так или иначе, мы всегда стараемся идти навстречу, если речь идет о детях из многодетных, малообеспеченных и социально-неблагополучных семей».