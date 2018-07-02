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2 июля 2018, 10:40
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Итоги Ысыаха Олонхо-2018

В культурно-этнографическом комплексе «Сэвэки» города Алдана, 1 июля 2018 года, состоялась церемония закрытия XII республиканского Ысыаха Олонхо-2018, проведенного в рамках второго Десятилетия Олонхо.

 Перед началом церемонии гостям и участникам национального праздника театр Олонхо представил новую интерпретацию одного из самых известных произведений по мотивам якутского эпоса – драматической поэмы Платона Алексеевича Ойунского «Туналҕаннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо» в постановке Андрея Борисова.

 На многочисленных площадках Ысыаха Олонхо проведены культурные, спортивные и другие мероприятия, среди которых — конкурсы исполнителей эпоса, состязания по изготовлению и стрельбе из традиционного якутского лука, запевал осуохая, исполнителей скороговорок, национального костюма, конского убранства и другие. Боотуры боролись за призы в национальных видах единоборств и многоборье.

 

Особенностью Ысыаха Олонхо-2018 года стало то, что впервые сказители исполнили русскую былину, эвенский нимкан и эвенкийский нимнгакан.

 На церемонии закрытия государственный советник Республики Саха (Якутия), основатель театра Олонхо Андрей Борисов от имени Ассоциации Олонхо вручил серебряный знак олонхосута “Ытык Чыыбыстаан” почтейнейшим  исполнителям эпоса своего народа нимнгкалану Анфисе Авиловой и  нимкалану Дарье Осениной.

 Андрей Борисов, приветствуя участников торжества, сказал, что собравшиеся,  увидев спектакль «Туналҕаннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо», прочувствовали то, что люди срединного мира идут войной за красоту, не за богатством, не за властью, и  обратил   внимание на красивый облик культурно-этнографического комплекса, на особую атмосферу праздника, созданную организаторами, всеми участниками и гостями Ысыаха Олонхо.

 Глава МР “Алданский район” Северин Поздняков отметил, что такого грандиозного, культурной значимости события в Алданском районе не было со времен его существования. “Эти два дня пролетели очень быстро и они были наполнены светом и теплом. Уверен, когда вы будете покидать наш район,  останутся самые добрые впечатления в  ваших сердцах и вы расскажете всем о гостеприимстве жителей Алданского района”, — сказал глава, обращаясь к гостям.

 Северин Поздняков выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании праздника.

 Глава района вручил награду обладателю Гран-при республиканского конкурса фольклора народов Якутии — творческой группе Ассоциации эвенков города Якутска (руководитель Анастасия Куличкина).

 

Победителем конкурса Русская  былина стала Елена Воронкова (народный театр Образ”,  город Алдан).

 Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн), председатель Национального организационного комитета Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо Александр Жирков, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что двенадцатый по счету Ысыах Олонхо-2018 входит в историю культуры нашей республики как одно из самых знаменательных и удачных по организации, числу гостей, обилию и разнообразию жанров событий.

 Александр Жирков отметил, что сегодня первые награды и особый почет получили представители эвенкийского и эвенского народов. “Это дань древней культуре, дань самобытности эвенкийского и эвенского народов,  дань гостеприимству хозяев алданской земли. Низкий вам поклон от имени организаторов, участников Ысыаха Олонхо”, — сказал спикер Ил Тумэна

 Спикер выразил благодарность  главе района Северину Позднякову, спонсорам, организаторам, жителям Алданского района, участникам и гостям за проведение неповторимого, одного из лучших в истории Ысыаха Олонхо и выразил уверенность в том, что в республике продолжится традиция проводить Ысыах Олонхо на высоком уровне.

 

Александр Жирков вручил награды лучшим запевалам осуохая. Среди юных запевал победителями стали ученица 11 класса Кюндядинской средней школы Алена Ипатьева (руководитель Альбина Платонова, Нюрбинский улус), ученица 8 класса Легойской средней школы Диана Петухова (руководитель Зинаида Лугинова, Усть-Алданский улус), ученик 11 класса Тасагарской средней школы Алексей Шамаев(руководитель Маргарита Григорьева, Вилюйский улус).

 Среди молодежи обладателем Гран-при Лучший запевала осуохая стала Марина Хомподоева из Сунтарского улуса.

 Среди взрослых Гран-при Лучший запевала осуохая” удостоился Афанасий Алексеев из города Якутска.

 Врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выразил благодарность организационному комитету Ысыаха Олонхо, руководству  Алданского района, спонсорам — крупным промышленным предприятиям и жителям Алданского района, которые сплотились вокруг идеи Ысыаха Олонхо и провели прекрасный праздник. “Мы увидели небывалое единение народов, проживающих в Якутии. Дружба народов – это символ многонациональной Якутии. Благодаря празднику всеобщее признание получил эвенкийский национальный эпос, что является большим достижением», — сказал он.

 

Айсен Николаев  подчеркнул, что  Ысыах как вечно цветущее дерево Аал Луук мас обновляется, и в нем находят место многие культуры. “Я уверен в том, что у Алдана славное прошлое, уверенное настоящее и прекрасное будущее», — сказал врио Ил Дархана и вручил награды победителям конкурса исполнителей олонхо.

 Среди детей победителями стали ученица 11 класса Чакырской средней школы Анна Макарова (руководитель Татьяна Агапова, Чурапчинский улус), ученица 11 класса Сыланской средней школы Мария Сивцева (руководитель Лидия Сивцева, Чурапчинский улус), ученица 8 класса Легойской средней школы Диана Петухова (руководитель Зинаида Лугинова, Усть-Алданский улус).

 Среди молодежи обладателем Гран-при Лучший исполнитель олонхо стала Аксинья Степанова из Мегино-Кангаласского улуса.

 Главный приз — автомобиль «Лада Гранд» получил победитель среди исполнителей олонхо  Николай Григорьев из Чурапчинского улуса.

 В завершение торжественной церемонии священный символ Ысыаха Олонхо передан с золотого Алдана в Намский улус, что раскинулся на долине Эҥсиэли.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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