Алданский район: долгожданный асфальт будет положен в установленный срок

К обеду 8 июня Муниципальное унитарное предприятие алданского района «Алданские пассажирские перевозки» (руководитель Александр МАРТЫНОВ) уложило первые 100 метров асфальта на месте проведения XII Республиканского Ысыаха Олонхо 2018. 9 июня работы уже шли полным ходом. До вторника вместе с обустройством ливнёвых канав работы будут полностью завершены. Игорь БАРАНОВ, начальник дорожного участка МУП «АПАП» со всей ответственностью подтвердил этот факт.

А через 2 дня к асфальтированию своего участка дороги приступит предприятие ООО «Стройдорснаб» (руководитель Алексей ЗАМАЩИКОВ, генеральный директор Василий СУХОВЕРХОВ). Пока предприятие ведет работы по отсыпке земляного полотна, устройству водоотводов, укладке водопропускных труб.

Участники ежедневного выездного совещания отметили высокое качество работ и отношение к поставленным задачам, в котором чувствуется любовь к родному району и гордость за участие в столь масштабном событии.

Генеральным спонсором праздника является АО «Полюс Алдан» (управляющий директор Алексей НОСКОВ).