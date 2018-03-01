Алданские студенты — финалисты конкурса красоты

Звания «Мисс Дружба» и «Мистер оригинальность» завоевали алданские студенты политехнического техникума Наталья Зрилина и Кирилл Зюбинна на прошедшем в Якутске Благотворительном конкурсе красоты, грации и таланта «Мисс и Мистер профессионального образования Республики Саха (Якутия) 2018». Конкурс, посвященный Году добровольцев, проходил с 14 по 23 февраля.

По приезду домой ребята поделились впечатлениями от поездки:

— Когда мы добрались до города, нас встретили и поселили в хостеле «Дом микс», там было здорово! Тепло, чисто, уютно. Всего, на тот момент, было более ста человек конкурсантов.

Каждый день был интересен по-своему. В первый – психологический день организаторы проводили брифинги на сплочение коллектива. Был день истории, мы посетили мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», где узнали много нового о своей стране и были восхищены красотой и масштабом музея.

В день политики у нас состоялись дебаты по теме «Наш президент – лидер мировой политики».

В целях благотворительной акции посетили центр «Харысхал» – фонд поддержки детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, самих ребятишек застать не удалось, так как все были на занятиях. Но мы оставили им подарки, — рассказала Наталья, которая по итогам конкурса вошла в ТОП-10 среди участниц.

Не менее яркие впечатления от поездки у Кирилла:

— Подготовка к выступлениям была сама по себе очень интересная. С нами занимались педагоги, учили дефилировать, благодаря чему я теперь умею красиво ходить. А ещё я научился танцевать!

Конкурс состоял из нескольких этапов: мы представляли свои визитки, научные работы, дефилировали в вечерних нарядах, ставили творческие номера, участвовали в блиц-опросе, прошли несколько профессиональных фотосессий, одна из которых была предоставлена магазином фирменной верхней одежды «Сова». Сначала участников было больше сотни, но после первого этапа произошёл отсев, к полуфиналу уже осталось 27 человек, а в финале всего двадцать.

-— Какие отношения у вас сложились со студентами из других профессиональных учебных заведений? Вы все были конкурентами, каждый приехал за победой, не мешала конкуренция?

Кирилл: Отношения были совершенно дружелюбными. Всех увлекала ежедневная программа, мы были постоянно чем-то заняты. Общение проходило на приятельской волне: делились впечатлениями, узнавали друг друга, веселились, репетировали.

— Не обидно, что не стали главными мисс и мистером?

Наталья: Совершенно нет, мы и не рассчитывали, честно говоря, на первые места, всё же сказывается уровень и возможности подготовки. Мы довольны своими титулами.

— Что эти соревнования значат для вас, какой след оставили в душе?

Наталья: Мы получили колоссальный опыт и удовольствие от общения с такими талантливыми и настолько разными ребятами и такими профессиональными педагогами!

Огромное спасибо организаторам, которые не давали нам заскучать ни на минуту и отдельная им благодарность за терпение, так как нас было много и все разные, случалось всякое!

Безумно радует, что есть такие благотворительные конкурсы. За время участия собрали довольно внушительную сумму и передали её на сцене, лично в руки мамочке на лечение её ребёночка.

И Наталья, и Кирилл — волонтеры Алданского района. И не важно, что ребята не привезли первые места. Главное, что они обладают большой душой и добрым сердцем!

Желаем нашим студентам дальнейших успехов в учёбе, во всех начинаниях и в их добровольческих делах!