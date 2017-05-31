Алданские школьники сыграли в Зарницу

Звуки выстрелов из пневматической винтовки, сигнальные ракеты в небе, белый дым на поле и армейская полоса препятствий, что это? Учения? В Алдане 27 мая на территории мотокросса прошла военно-спортивная игра «Зарница-Юный десантник». Это вторая игра, приуроченная ко дню пограничника. Название не случайное, инициатором игры стала общественная организация «Развитие и популяризация парашютного спорта в Алданском районе РС(Я)».

На торжественном открытии игры с напутственными словами перед ребятами выступили: полковник МВД – Герасимов Андрей Васильевич, специалист социального отдела по делам молодежи – Арсамакова Татьяна Викторовна и организаторы Романов Геннадий Васильевич, Пурдышов Андрей Владимирович. Участниками игры стали ученики 7-8 классов Алдана, которые соревновались в умении быстро разбирать и собирать автомат, метко стрелять из пневматической винтовки, выполнять команду «газы» и одновременно бросать гранаты на точность и дальность. Проходили настоящую армейскую полосу препятствий с качающимся бревном и проползали по-пластунски под натянутой проволокой.

В ходе игры двум командам, вышедшим в финал, необходимо было по карте найти свое знамя, спрятанное в лесу, и захватить боевую машину МТЛБ, которая была замаскирована в лесу. Вот где начался настоящий азарт! Никто из школьников не хотел сдаваться, ведь победители на МТЛБ должны приехать к финишу. После некоторого ожидания в небе появилась сигнальная ракета, оповещающая о захвате техники. И вот с победными криками и развивающимся знаменем приехали победители. По окончанию игры призеры разных номинаций были награждены почетными грамотами. От Администрации района каждый участник получил подарочный сертификат. Надо отметить, что погода в этот день выдалась солнечная и все участники получили заряд позитивных эмоций.