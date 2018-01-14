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Культура & Образование
14 января 2018, 12:42
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Алданские школьницы — лауреаты международного конкурса «Звуки и ритмы Вены»

Ученицы Алданской детской школы искусств им. А.Т. Никитина пианистки Ангелина БАВЫКИНА и Александра ФЕДО совместно с руководителем Натальей Владимировной БАРКОВОЙ приняли участие в дистанционном Международном конкурсе «Звуки и ритмы Вены», который проходил 5 января в Австрии.
В этом году работы на суд строгому европейскому жюри присылали 500 конкурсантов из разных стран мира. Участие алданских пианисток было сопряжено с рядом трудностей. Долгая кропотливая подготовка в течение шести месяцев перед записью и языковой барьер, который стал преградой для многих желающих поучаствовать в конкурсе, закалили северных звездочек.

«С переводом на русский и заполнением заявки нам помогла знакомая Ларисы Бавыкиной (мама конкурсантки Ангелины Бавыкиной) — учитель иностранных языков, — рассказывает Наталья Баркова. — Она проживает в Ростовской области и не первый раз отправляет заявки на «Звуки и ритмы Вены»».

Алданские пианистки подготовили пьесы, которые были уже проверены и отмечены другими конкурсами и в Алдане, и в Якутске. Бавыкина Ангелина играла пьесу «Подснежник» из цикла Времена года Петра Чайковского, а Федо Александра исполнила пьесу «Комары да мошки» Натальи Тороповой.
В выставлении оценок члены жюри обращали внимание на безошибочное исполнение произведений, на постановку рук и технику исполнения, на понимание произведения. По итогам конкурса из 500 участников Ангелина Бавыкина — лауреат 1 степени. Александра Федо — лауреат 3 степени. Педагог Наталья Баркова награждена дипломом за заслуги в культуре и искусстве.

«Конкурс такого уровня — это огромное достижение для нашего класса, для школы и для города Алдана. Мы гордимся нашими результатами и верим в дальнейшие победы!», — поделилась впечатлениями Наталья Баркова.

Несколькими дням ранее ученицы педагога Натальи Барковой приняли участие в международном дистанционном конкурсе инструментального исполнительства в г. Омске «Рояль -88». Из 2300 участников у алданцев отличные результаты: Ангелина БАВЫКИНА, Александра ФЕДО, Ирина УМАРОВА – лауреаты 3 степени, а Денис СКРИПНИКОВ получил диплом 1 степени.

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Источник: Пресс-служба Алданского района
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