Алданские призеры якутской Олимпиады

Команда Алданского района вернулась с игр Манчаары, завоевав пятое место среди девяти улусов в 1 группе районов, обойдя команды Мирного, Ленска и СВФУ. Призерами среди команды в личном зачете стали Артур Авелов и Диана Павлова — воспитанники детско-юношеской спортивной школы им. В.В. Енохова.

Высоких наград спортсмены ДЮСШ имени В.В. Енохова добились благодаря упорным тренировкам и успешному наставничеству тренера-преподавателя по северному многоборью, судье республиканской категории Семена Николаевича Мартынова. Победами своих воспитанников он доказал, что северное многоборье в районе развивается.

Артур занял первое место в беге три километра с палкой. Его золотая медаль — единственная в копилке команды района.

«Золотая медаль – это результат целеустремленности и трудолюбия юноши, который не раз побеждал в Якутске, — делится тренер Семен Мартынов. — Игры Манчаары — это якутская Олимпиада. Здесь важен настрой команды. У алданских спортсменов он был. Они шли к победе достаточно уверенно».

Диана завоевала 2 бронзовые награды в метании на дальность топора и аркана.

«Наша дочь увлечена спортом, приносила победы в самых различных видах. Выросшая в спортивной семье Диана прекрасно играет в теннис и в волейбол. До 8 класса занималась самбо и дзюдо, завоевывала призовые места на республиканских соревнованиях. В 9 классе ей полюбилось северное многоборье. На чемпионате и первенстве России в Нижневартовске, защищая честь республики, Диана заняла почетное третье место в соревнованиях по метанию топора», — прокомментировал победу дочери отец Дианы Дмитрий Павлов.

Супругов Павловых в Алданском районе помнят как чемпионов района по лыжным гонкам 90-х годов. Дмитрий Егорович поблагодарил тренеров Семена Мартынова и Валентина Алексеева (школа Арктики г. Нерюнгри) за большую работу в становлении дочери как спортсменки.

Вместе с Алданской командой в 1 группу вошли Якутск, Мирный, Нерюнгри, Ленск, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Сунтарский, Чурапчинский, Усть-Алданский улусы.