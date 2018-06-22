Алданская вокалистка будет представлять Якутию на международном фестивале

Очередной победой порадовала алданцев юная вокалистка Кристина Дрозд. На сей раз девочка приняла участие в III международном фольклорном фестивале «Зов земли Олонхо», прошедшем в селе Майя Мегино–Кангаласского улуса.

Единственная русская исполнительница из 360 участников, представлявших 11 улусов республики, центральный регион России, Новую Зеландию и Китай, Кристина покорила своей самобытностью, артистичностью и хорошими вокальными данными. Результат – звание Лауреата III степени и путевка на Международный фестиваль в г. Москва.

Напомним, что Кристина – ученица 3 класса вокального отделения Алданской детской школы искусств, а ее педагог – Отличник культуры РС (Я) Жанна Костина.