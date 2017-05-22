«Алданская весна» вновь в поиске талантов

В Алданском районе немало по-настоящему талантливых людей, действительно народных артистов, которые живут и работают на родной земле, а в свободное время играют в театре, поют и танцуют – делятся своими талантами в стенах родных очагов культуры.

В течение трех дней с 18 по 20 мая в Алдане проходил районный фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества «Алданская весна». Ориентирован он на содействие развитию самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой деятельности, реализации творческого культурного потенциала жителей района. Популярный в Советские времена, возрожденный в нынешние, фестиваль оказался востребованным среди населения.

В программе фестиваля было заявлено 30 номеров, охватывающих: инструментальное, вокальное, вокально-инструментальное, танцевальное, фольклорное творчество, оригинальный и разговорный жанр. На сцену вышло около 90 участников, выступление которых оценивало компетентное жюри под председательством начальника социального управления администрации Алданского района Ольги Александровны Молчановой:

«Уже во второй раз мы проводим возрожденный на Алданской земле Фестиваль «Алданская весна». Этот праздник позволяет реализовать таланты, внутренний потенциал и дает возможность абстрагироваться от будних дней, работы и быта. Искусство — универсальный язык, позволяющий людям разных уголков планеты понимать друг друга. Оно заставляет нас сопереживать, воспитывает уважение и дарит восхитительные эмоции. От души желаю всем участникам сил, успехов и вдохновения! А фестивалю — стать традиционным и пополнять свою историю новыми именами!»

Участников и гостей приветствовала депутат Алданского районного Совета депутатов III созыва, Роза Васильевна Солнышкина:

«Дорогие участники, организаторы, зрители и болельщики! Сегодня мы собрались, чтобы приветствовать всех собравшихся здесь будущих звезд — победителей фестиваля Алданская весна! Я испытываю особое чувство радости и гордости, видя возрождающиеся традиции района. Фестиваль «Алданская весна» набирал свои силы в 70-е 80-е годы, чтобы совершать все новые и новые открытия в культуре, развивать талантливую молодежь. Дорогу Алданской весне, новых открытий и побед!»

В течение двух дней проходили конкурсные прослушивания участников, после чего 20 мая состоялся Гала-концерт и награждение победителей.

Ансамблям «Нежность», «Шармант» и театру «Образ» вручили сертификат о присвоении звания «Народный».

Победителями II районного фестиваля «Алданская весна» — 2017 стали:

Вокальное творчество:

Лауреат I степени-вокальный ансамбль МБОУ СОШ № 1 г. Алдан

Лауреат II степени – вокальный якутский ансамбль «Алгыс», ДК «Металлург» п. Н-Куранах

Лауреат III степени – Дуэт Белла Лень Татьяна Сидоренко, МБОУ СОШ № 5 п. Ленинский

СОЛО, категория В:

Лауреат I степени – Станевская Юлия, ООО «Саха- Трейд»

Лауреат II степени – Валентина Балыкина, МБУ «УК и ДР» г. Томмот, ЦК «Слюдянник

Лауреат III степени – Валерий Кобяков, ДК «Металлург» п. Н-Куранах

СОЛО, категория А:

Лауреат I степени – Эльвира Вавилова, ДК «Металлург» п. Н-Куранах

Лауреат II степени — Анастасия Гущина, Рекламная студия «Спектр»

Лауреат III степени-Олег Мартель, ФАО «ДРСК «Южно-Якутские ЭС», г. Алдан

Лауреат III степени – Нюргуяна Семенова, МКУК «Беллетский СДК», клуб села Угоян

Диплом – Инна Пачуева, ФАО «ДРСК «Южно-Якутские ЭС», г. Алдан

Диплом — Иннокентий Юшманов, ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум»

СОЛО, категория М

Лауреат I степени – Виктория Торопова, ДК «Металлург» п. Н- Куранах

Лауреат II степени — Валентина Кузьмина, СКПГК «Алмазкредитсервис»

Номинация «Танцевальное творчество»

Лауреат I степени – танцевальный ансамбль клуба «ГЭЛЭН», село Хатастыр

Лауреат II степени – Андрей Шубенков, ДК «Металлург» п. Н- Куранах

Номинация «Художественное творчество»

Лауреат I степени – Валентина Сорокина, ГАПОУ РС (Я), Алданский политехнический техникум.

Благодарственные письма главы района за активное участие сотрудников учреждений в районном фестивале вручены Алексею Носкову – генеральному директору «Алданзолото ГРК», Игорю Шкурко -директору филиала АО «ДРСК «Южно-Якутские электрические сети», Лилии Ивановой — директору Алданского политехнического техникума, г. Алдан, Марине Русиновой — директору ДК «Металлург» п. Н-Куранах, Виктору Комчадалову — директору СОШ № 1 г. Алдан.