«Алданская весна» предстала во всей красе

Вот уже третий год подряд фестиваль самодеятельного художественного творчества «Алданская весна» открывает новые таланты среди населения района. Растет число и мастерство участников, с каждым годом конкурс набирает популярность среди предприятий, учреждений, производственных объединений и иных организаций. В третьем по счету фестивале, проходившем 26-27 мая, впервые приняли участие сотрудники дошкольных учреждений Алданского района.

Члены жюри отсмотрели более 40 номеров, охватывающих различные виды народного творчества: инструментальное, вокальное, вокально-инструментальное, танцевальное и фольклорное творчество..

В этом году судейскую коллегию представили: мелодист, отличник культуры РС(Я) Дмитрий Санников; автор-исполнитель, председатель ассоциации баянистов Мегино-Кангаласского улуса, заслуженный работник культуры РС (Я)Владимир Кузьмин; художественный руководитель хореографического ансамбля «Орончикан», отличник гражданских инициатив РС(Я), отличник молодежной политики РС(Я), отличник культуры РС(Я)Кирилл Игнатьев. Председатель жюри — начальник социального управления Муниципального образования «Алданский район», отличник молодежной политики РС(Я)Ольга Молчанова.

Спонсорами Алданской весны-2018 выступили группа компаний «Паритет» и ОООЕловское «Трансстрой».

Конкурсные прослушивания завершились грандиозным Гала-концертом, в который вошли 17 лучших номеров участников и конечно, награждением победителей. Помимо конкурсантов со своими творческими номерами выступили Ансабль «Гитарика» Филиала Государственной филармонии РС(Я) – руководитель отличник культуры РС(Я), Мария Ситишева и лауреаты прошлых годов: лауреат Гран-при-2017 – Денис Искужин с песней «Так хочется жить» и лауреат Гран-при-2016 – Наталья Лаврецова с песней «Поздно».

Итоги фестиваля:

ГРАН-ПРИ—танцевальный коллектив «Русская красавица» МКОУ «Томмотская санаторная школа интернат» МО «Алданский район»

Номинация вокальное творчество:

СОЛО

1 место— Тастыгина ЛюдмилаАдминистрация МО «БЭНН» села Угоян

2 место — Наталья Золарева ЗАО САХА ГолдМайнинг

2 место — Наталья Понамаренко МБОУ СОШ №4 п. Н. Куранах

3 место — Порядин Аркадий ОМВД России по Алданскому району

3 место — Хмарова Любовь МКУК «Центр досуга МО п. Ленинский»

АНСАМБЛИ

2 место— дуэт Изабелла Лень и Татьяна Сидоренко МБОУ СОШ №5 п. Ленинский

3 место — Вокальная группа «Кураж» руководитель Татьяна Сидоренко МБДОУ «Чебурашка» п. Ленинский

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1 место— клуб молодых матерей «Гэлэн» КДЦ п. Хатыстыр МО «БЭНН»

2 — Екатерина Обушок ПАО «Якутскэнерго»

3 — танцевальный коллектив «Кутерьма»МКУК «Центр досуга МО п. Ленинский

3 — танцевальный коллектив МБДОУ «Снежинка»

НОМИНАЦИЯ ФОЛЬКЛОР

1 место— Народный театр «Образ»МО МУ «Город Алдан» «Управление культуры» Театр юного зрителя г. Алдан

2 место— Дуэт Чугунов Михаил и Мария Егорова ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР по лыжному спорту»

3 место— Валентина Волкова ОАО «Ассамблея народов РС(Я) в Алданском районе»

СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ отмечены:

ВИА «Rubyroud»Центр Молодежных инициатив м/р Солнечный

Инструментальное трио «Северное сияние» МОУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина»