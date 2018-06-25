Алданская девочка стала третьей на турнире по Киокусинкай Каратэ в Китае

Алданская федерация каратэ взращивает новых спортивных звезд

Медаль и кубок за третье место завоевала семилетняя спортсменка из Алдана Анжелика БУГАНКОВА на международном турнире по Киокусинкай Каратэ Star of the East II (Звезда Востока — 2). Турнир проходил с 16 по 17 июня в китайском городе Фуюань Провинция Хейлудзян.

В боях участвовало около 300 спортсменов высокого уровня подготовки из разных регионов, в том числе действующие призеры Дальнего Востока, России, Европы, Мира. Для алданских ребят, в отличие от их уже опытных соперников, это были первые выездные соревнования за пределами Республики Саха (Якутия) и первые соревнования такого высокого уровня. Все спортсмены провели по 2-3 боя. Анжелика Буганкова провела три боя: первый выиграла на вадзари (пол победы), второй бой уступила чемпионке с Хабаровска и третий бой также выиграла на вадзари (пол победы).



Впечатлениями от поездки и планами на будущее поделился тренер Анжелики Буганковой, председатель Алданской районной федерации Киокусинкай каратэ Антон ИЛЬИН:

— Антон, какие ощущения от поездки? Волнительно было?

— Я горжусь нашими ребятами, всей командой! Они показали отличные результаты, ведь младшая сборная — ребятишки до 11 лет, это их первые соревнования за пределами республики и сразу такой уровень. Было волнительно, но мы справились. Ребята доходили до четверки, дрались с участниками первенства России и мира, показывали хорошую технику боя.

— Бои кого из членов команды вам показались наиболее яркими?

— У каждого были свои, пусть небольшие, но победы. Отдельно отмечу Льва ЯЦЕНКО — перспективный спортсмен. Ему недавно исполнилось 9 лет. Пусть он и проиграл сильному сопернику, но отработал очень четко и слаженно. Конечно Анжелику БУГАНКОВУ. Она ведь занимается недавно, а такой результат. Хорошо дрался Артем КРУЧИНИН: два боя выиграл на пол победы и уступил парню, который занял третье место. Хорошие бои были у АКСЕНОВА Глеба. Соперник ему достался очень сильный — чемпион Дальнего Востока, который потом признался, что для него бой с Глебом был самый тяжелый.

— Какие планы у Федерации?

— На это год у нас цель принять участие в первенстве мира, в первенстве Европы, в международных летних и зимних лагерях. И когда ребятам исполнится 11 лет, можно выезжать на официальные соревнования по России, международные соревнования проводятся с пяти лет.

Я от лица Федерации, от ребят и от себя лично хочу поблагодарить наших спонсоров, людей, оказывающих большую поддержку развитию организации и наших детей. Это генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Михайлович ТАТАРИНОВ; директор ООО О «СРП» Владимир Николаевич ШКВАРКО; генеральный директор ОА «Полюс Алдан» НОСКОВ Алексей Петрович. И конечно, большое спасибо родителям за их самое активное участие в спортивной жизни детей. Они с нами и поездках, и на субботниках, поддерживают ребят и помогают тренерам. Настоящая команда — это общий тандем родителей, детей и тренера!