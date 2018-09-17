Алданская детвора проводила лето

«Нарисуем лето вместе!». Праздник с таким названием прошел 15 сентября на игровой площадке 1 квартала возле кафе «Наш двор».

По задумке организатора проекта, ООО «Орбита», мероприятие организовывалось для городской детворы с целью раскрасить красками серые бетонные стены игровой площадки. Но вместе с детьми в игровое действие с удовольствием включились родители и просто прохожие.

Директор ООО «Орбита» Сирекан Вардересян, открывая программу, пожелал, чтобы на земле рождалось больше детей, все они были счастливыми, и чтобы летнее настроение сопровождало нас круглый год.

Партнерами проекта стали общественная организация «Дари Добро» (руководитель Мария Барамыгина), администратор «Чудо парка» Лариса Кликоцкая, а роль ведущей Красочки исполнила Ольга Дмитриченко, организовав для всех присутствующих веселые подвижные игры. Программа началась со знакомства и дружеских объятий, которые помогли всем согреться в пасмурный день. Вместе с Красочкой и ее другом зеброй Мартином участники праздника танцевали, играли в развлекательные игры. Победителей ожидали сладкие призы от устроителей праздника.

Кульминацией стал конкурс рисунков, во время которого команды мальчишек и девчонок рисовали друг друга, а затем вместе с родителями разукрасили серую стену игровой площадки изображениями ассоциаций на тему уходящего лета. Пальмы с морем, большое улыбчивое солнце, яркие цветы, птицы и бабочки, лесные поляны и высокие горы, походы с друзьями и разноцветные шары – стали результатом безграничной фантазии взрослых и детей. Представители ОО «Дари Добро» выбирали самые тёплые, творческие и красочные рисунки, а организаторы награждали призами. Никто в этот день не ушел домой с пустыми руками.

Финальный флэш-моб, и общее фото стали яркой запоминающейся точкой проекта. Главный результат – Лето в рисунках, украсившее серую стену и хорошее настроение алданской детворы.

Справка:

ООО «Орбита» является действующей строительной субподрядной организацией, выполняющая комплекс строительно-монтажных работ. Имеет хорошие рекомендации со стороны заказчиков. Добросовестный налогоплательщик, инициатор многих социальных инициатив на территории Алданского района.