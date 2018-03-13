Алданец обнаружил макулатуру в посылке вместо телефона

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району обратился мужчина с заявлением о том, что в почтовом отделении при вскрытии посылки обнаружил несоответствие содержимого посылки заказанному и оплаченному товару.

Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что в феврале оформил заказ в интернет-магазине на приобретение мобильного телефона «Landrover» Х9 стоимостью 5 749 рублей со способом доставки по почте с наложенным платежом. После чего мужчине позвонил неизвестный, который представился менеджером интернет-магазина, и подтвердил сделанный заказ. Через несколько недель мужчина получил СМС-сообщение о том, что заказ прибыл в почтовое отделение. При получении заказа мужчина произвел оплату за товар, но, открыв посылку на месте, обнаружил, что в пакете находится картонная коробка, в которой были стопка бумаги и наручные часы.

По данному факту сотрудниками уголовного розыска проводится проверка.

Полиция напоминает! При совершении заказов и осуществлении оплаты заказов с Интернет-ресурсов убедитесь в правдоподобности данных услуг. Проверяйте достоверность данных магазинов и сайтов, читайте отзывы, просите ссылки на дополнительные группы и страницы.