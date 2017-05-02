Алданец Алексей Валов вошел в состав австрийской команды Renauer Motorsport

Житель посёлка Нижний Куранах Алданского района Алексей Валов принят в австрийскую профессиональную автогоночную команду с двадцатилетним стажем Renauer Motor sport.

В марте этого года Алексей посетил тесты Renauer Motorsport, которые проводились в Словакии. Это был серьезный опыт для алданца в европейской профессиональной автогоночной среде. И он успешно справился с испытаниями — команда осталась под впечатлением от способности Алексея быстро анализировать различные параметры и адаптировать свой стиль управления гоночным автомобилем для дальнейшего прогресса.

«Мы действительно воодушевлены знакомством с первым, по-настоящему серьезно настроенным на результат человеком из России, который впечатлил всех представителей нашей команды. Он очень быстро адаптировался к незнакомой для него гоночной технике и постоянно демонстрировал прогресс в результатах. Алексей отличился целеустремленным подходом к делу, нацеленностью на результат, выдержкой, умением воспринимать информацию и использовать ее для самосовершенствования. При этом, он, безусловно, обладает гоночным талантом», — рассказала команда Renauer Motorsport на своем сайте.

Алексей долго шел к этому успеху, с детства увлекаясь техническими видами спорта. Выпускник ОШ №4 поселка Нижний Куранах с подросткового возраста тренировался и участвовал в любительских соревнованиях по автоспорту. Увлекался картингом и выступал на соревнованиях в Москве. Работает Алексей в компании ПОЛЮС «Алданзолото» ГРК» водителем в автотранспортном цехе.

«В детстве мне негде было заниматься этим видом спортом. Но я был просто поглощен им, знал многих ведущих гонщиков, не пропускал соревнований по телевизору. В подростковом возрасте начал заниматься как любитель картингом, шаг за шагом приближаясь к заветной мечте», — делится воспоминаниями Алексей.

После успешного завершения тестовой программы глава команды Зепп Ренауер, за плечами которого 25 лет гоночного опыта в профессиональных гонках международного уровня предложил Валову вступить в их команду в качестве пилота. Алексей и команда Renauer Motorsport нацелены на дальнейшее сотрудничество, в основе которого подготовка к участию в евросерии NASCAR NWES в сезоне 2018 года.

Но для того чтобы выступать в соревнованиях Алексею Валову нужна поддержка, и не только финансовая, но и информационная. В свою очередь, команда Renauer Motorsport готова предоставить все имеющиеся в ее распоряжении возможности и ресурсы для предоставления спонсору максимальной отдачи от рекламы. Электронный адрес Алексея 111vav111@bk.ru. По нему вы можете связаться с ним.

С момента появления команды в 1997 году под знаменами «Renauer Motorsport» успешно выступали более 50 пилотов из 14 различных стран. В 2008 году Renauer Motorsport заняла общее 7-е место из 100 в рейтинге профессиональных гоночных команд официального чемпионата FIA—GT.