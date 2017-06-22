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22 июня 2017, 16:52
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Алданцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Торжественным митингом, минутой молчания и оружейными залпами почтили Алданцы 22 июня память павших в Великой Отечественной войне. Этот страшный день 76 лет назад перевернул жизнь миллионов граждан нашей огромной страны. Война ворвалась в каждый дом, в каждую семью, неся за собой разрушения, страх, горечь и боль утраты, которые до сих пор тревожат народную память. Страшная битва застала страну врасплох, унося жизни людей. Уже 22 июня земля гудела под гусеницами танков, рвалась снарядами, прибивалась автоматными очередями. Начался отсчет 1 418 кровавых дней Великой Отечественной войны.

Митинг, посвященный трагической дате начала войны открыл глава города Алдана Александр БУГАЙ:
«Это самый страшный день в истории человечества. Вероломно, без объявления войны фашистская Германия напала на нашу Родину. Миллионы людей стали на защиту своей отчизны, не остались в стороне и алданцы: более 12 000 человек ушло на фронт, семерых Героев Советского Союза дала Алданская земля. Победа давалась тяжело и на фронтах, и в тылу. Народ, от мала до велика, не доедая, не досыпая, трудился во имя Победы. Огромный вклад внесли и алданцы. Катастрофически мало осталось людей, переживших войну. Они ведут активную работу среди подрастающего поколения. Пример этому присутствие на мероприятии наших детей. Дорогие ветераны! Мы всегда гордимся вами! Вечная память тем, кто не дожил до наших дней, кто погиб на фронтах сражений. Слава и почет героям, которые живут на сегодняшний день. Мы всегда будем помнить о том, какой ценой досталась нам эта великая победа».

Выступления продолжили заместитель главы Алданского района по экономике и финансам Александр ДУДНИКОВ, военный комиссар района, подполковник Олег БАБИЧ, представитель общественного движения «Дети Войны» Зинаида МОРОЗОВА. Каждый выступающий напомнил, через какие тяжелейшие испытания прошел наш народ. Ценой огромных жертв и лишений отстоял свободу родной земли. Одержал безоговорочную победу.
«Мы не должны позволить переписать историю той страшной войны. Подвиги наших отцов и дедов никогда не будут забыты», — отметил в своем выступлении Олег Бабич.

Слова глубочайшей признательности героям войны выразил председатель совета ветеранов войны, тыла и труда Салим Абдулович КОЗЫРЕВ:
Мы сегодня вспоминаем наших воинов и ветеранов труда, которые работали во время Великой Отечественной войны, помогая фронту. И основная задача — донести до сердец молодого поколения уважение к старшим, патриотизм, гордость за подвиг, который совершили наши предки! Здоровья вам всем и мирного неба над головой!

Руководитель Центра активного отдыха «Поиск» Нина ЧЕРНАКОВА вручила медаль «Дети Войны» Нине Федоровне РУБЛЕВОЙ, имя ее отца Федороа Трофимовича РУБЛЕВА внесено в список Монумента Славы; Юрию Михайловичу ДУДОРОВСКОМУ, имя отца Михаила Ивановича ДУДОРОВСКОГО внесено в список Монумента Славы; Владимиру Дмитриевичу АРХИПОВУ; Нине Дмитриевне ВЕРШИНИНОЙ; Валентине Васильевне БАГРОВОЙ.

Завершился митинг возложением цветов к мемориальной доске.

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Источник: Пресс-служба Алданского района
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