Алдан отметил День города

День города — особый праздник, объединяющий всех независимо от возраста. 94-летие Золотого Алдана 22 июля отметили жители и гости города. Более 10 часов с обеда и почти до полуночи длилась развлекательная программа с награждением, играми, конкурсами и участием творческих коллективов.

Народные гуляния начались со спортивных состязаний и показательных выступлений сборной команды по борьбе Тхэквондо из города Покровска. В городском сквере работали интерактивные и танцевальные площадки. Прошли творческие мастер-классы и выставка-продажа изделий из ручной работы. Для юных алданцев была организована концертно-игровая программа «Сад детства и улыбок».

«У Алдана серьезный потенциал и славные традиции, — уверенно сказал первый заместитель главы Алданского района Расиль Халиуллин в своем поздравлении по случаю Дня рождения города. — Мы встречаем праздник с хорошими результатами работы трудовых коллективов. В нашем городе строятся дороги, дома, возводятся спортивные и детские площадки, и это все благодаря слаженной работе трудовых коллективов. У Алдана светлое и счастливое будущее, благодаря неравнодушным и трудолюбивым жителям! Хочу поблагодарить каждого за личный вклад в процветание родного города, пожелать крепкого здоровья, мира, благополучия и счастья!»

По уже сложившейся традиции в День города алданцы чествовали молодоженов и юбиляров супружеской жизни. Ведь именно счастливыми и крепкими семьями прирастает сила и могущество городов и поселений. Торжественную церемонию награждений и поздравлений открыл, как и полагается, мэр Алдана Александр Бугай:

«Девяносто четыре года — это большой срок, богатая история и крепкие традиции. Мы помним героев первых пятилеток, первооткрывателей золотой промышленности. Чтим память погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Гордимся подвигом ветеранов, Детей войны. Он бессмертен. Гордимся нашей молодежью, прославляющей имя родного города. Я уверен в них, умеющих сохранять и преумножать традиции дедов и отцов».

Глава города в очередной раз подчеркнул, что Алданская земля богата не золотом, а людьми.

«Благодаря вам, слаженной работе всех трудовых коллективов, несмотря на кризисы, мы живем и уверенно движемся вперед. У Алдана большое будущее».

Александр Лукич вручил цветы и подарки четырем молодым парам, которые в этот день заключили брачный союз (Хохотов Роман и Иванова Ксения, Егоров Аркадий и Титкова Анна, Лобунов Иван и Попова Наталья, Асулбаев Тимофей и Калугина Надежда). Пожелал молодоженам пронести любовь и уважение через всю совместную жизнь.

Следующими участниками церемонии награждения стали серебряные и золотые юбиляры семейной жизни, проживающие в Алдане и являющиеся примером для молодых пар. Бурными аплодисментами встречали горожане Орловых Артура Валерьевича и Наталью Юрьевну (25 лет совместной жизни); Конобеевых Николая Викторовича и Марину Дмитриевну (25 лет совместной жизни); Егоровых Федота Лукича и Марию Иннокентьевну (25 лет совместной жизни); Малькевич Дмитрия Францевича и Людмилу Николаевну (50 лет совестной жизни); Козыревых Салима Абдуловича и Генриетту Ивановну (50 лет совместной жизни); Аммосовых Антона Петровича и Капитолину Александровну (50 лет совместной жизни).

Юбиляры поделились секретами счастливой семейной жизни и получили подарки. От имени главы и администрации Алданского района, районного Совета депутатов Расиль Халиуллин поздравил супругов Ярковых .Павла Дмитриевича и Тамару Николаевну, вручив награду «Медаль за любовь и верность»

Чествовали в День города и юбиляров-долгожителей — людей, отдавших многие года жизни труду на благо своего города и района. На почетных местах сидели в этот день старожилы, руками которых строился и развивался Золотой Алдан. Подарки и цветы с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни вручил Алекандр Бугай алданцам, которым в этом году исполнилось 80 и более лет: Александре Алексеевне Сосниной — 85 лет; Василию Николаевичу Алфимову – 85 лет; Галине Ильиничне Горбуновой — 85 лет; Клавдии Андреевне Кузаковой – 85 лет; Галине Васильевне Ращупкиной – 85лет; Елене Никитичне Маниной – 90 лет; Екатерине Георгиевне Масуновой – 90 лет; Алексею Федотовичу Коломенцеву — 90 лет.

Памятными медалями Центрального комитета коммунистической партии «Дети войны» были награждены Сенникова Нина Константиновна, Маркина Тамара Николаевна, Павлова Валентина Ивановна, Куон Агафья Борисовна.

Медали вручали Заместитель председателя Совета Всероссийского объединения «Дети Войны в городе Алдане» Нина Васильевна Чернакова и почетный ветеран РС (Я) Зинаида Григорьевна Морозова.

«В день рождения Золотого Алдана мы приветствуем и поздравляем легендарное поколение всероссийского общественного объединение «Дети войны». Всем смертям назло они выжили и сегодня в наших рядах», -сказала в своем выступлении депутат районного Собрания Роза Васильевна Солнышкина.

Алданцы участвовали во всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел». Самым активным участникам: Виктории Кравчук, Анастасии Струговец, Ирине Николаевне Савченко были вручены благодарственные письма главы города.

За установление памятника Александру Сергеевичу Пушкину на территории алданского детского дома благодарность главы получили Артем Струговец и Михаил Ефимов.

С 94-летием любимого города алданцев поздравил Благочинный алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин). Как представитель общественного совета он рассказал о личных впечатлениях от изменений, которые на его глазах происходят в маленьком северном городке, где живут удивительные люди, влюбленные в свой город. И выразил слова огромной благодарности Александру Лукичу.

«Удивительно как за шесть лет Алдан преобразился, став одним из красивейших городов республики. Площадка храмовой территории является отличной смотровой площадкой, откуда открывается обзор всего города. И очень трепетно наблюдать, как весной начинает меняться Алдан. За этим стоит колоссальная работа рулевого и его команды. Судьба родного города находится не только в руках людей, наделенных определенной властью. Город — это наши дворы, квартиры, это наши семьи. Это те радостные моменты, которые отмечаются на этой сцене, на этой площади. И конечно, вместе мы сможем сделать наш город еще лучше. Я хочу пожелать, чтобы Алдан не только благоукрашался видимо, естественно, красиво, как это происходит на протяжении многих лет, но прежде всего его главным украшением была внутренняя составляющая каждого человека, проживающего здесь. Пусть будет как можно больше свадеб. Пусть будет как много больше праздников, как можно больше любви и уважения друг к другу. В этом и будет заключаться всегдашняя сила».

По благословлению владыки и от себя лично отец Макарий вручил Благодарность архиепископа Якутского и Ленского Романа и Алданского благочиния главе города Александру Бугаю. И так как день города ежегодно проходит накануне или в дни почитания иконы Казанской Божией матери, в подарок вручил ее образ.

За последние годы Алдан расцвел. Строятся дома, облагораживаются территории и детские площадки, проходят общегородские и районные праздники. Активный вклад в развитие города вносят предприятия и организации. В День рождения Алдана благодарственными письмами главы города были награждены генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов; генеральный директор ООО О «СРП» Владимир Шкварко; генеральный директор АК «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин; исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егор Фролов; директор АО «ДРСК» «ЮЯЭС» Игорь Шкурко; председатель общественной организации «Дари Добро» Мария Барамыгина; председатель общественной организации «Ориентир» Яна Кофанова; директор алданского политехникума Лилия Иванова; директор алданского медицинского колледжа Инга Корнилова; председатель артели старателей «Прогресс» Игорь Григорьев; начальник первого отряда федеральной противопожарной службы по РС (Я) Андрей Строев; начальник ООО «Газпром трансгаз Томск» РУСО в г. Алдане Вячеслав Бажин; управляющий директор «Алданзолото» ГРК Алексей Носков; директор ООО «Монолит» Авет Аракелян; заместитель генерального директора ООО «Стройгазконсалтинг» Антон Троянов; генеральный директор «Стройинвест» Валерий Михайлов; главный врач АЦРБ Иван Иванов; директор ООО «Паритет» Василий Суховерков; начальник управления дороги «Лена» Александр Шестопалов; директор ООО «Дорожник Сурен Сароян; председатель спортивно-технического мотоклуба «Алдан» Василий Шилин; ИП Петров Иван Иванович; ИП Попов Александр Николаевич; ИП Жгулёв Анатолий Ильич; ИП Мозговая Наталья Григорьевна, ИП Тимофеев Сергей Анатольевич; ИП Чертоплясов Александ Михайлович; директор ООО «ЖилРемСтрой» Сергей Онипер; генеральный директор ООО «ТСК+» Николай Эндигаров; генеральный директор ООО «ЮМА групп» Юрий Айрапетян; генеральный директор ООО «Бетон-М» Вардгес Гандилян.

Прямо на площадке свершилось подписание Соглашения о социальном партнерстве, о поддержке культуры, образования, социальных проектов на территории города между МО «Город Алдан» и ООО «Стройгазконсалдинг в лице заместителя генерального директора по стратегии и развитию Троянова Антона Эдуардовича.

Церемония награждения чередовалась выступлениями пианиста-виртуоза Евгения Агейчик-Мицука и ансамбля «БалАнс» (руководитель заслуженный артист РС (Я) Дмитрий Швецов. Государственный концертный оркестр Якутии).

После торжественного чествования алданцев ждала концертная программа «О чем мечтают женщины» вокального ансамбля «Нежность», ретро-площадка «Гжель», где гостей любезно угощали русскими разносолами и развлекали русскими народными песнями (автор, руководитель русской общины Марина Тимашова), фестиваль Шансона «Северный Ветер» и выступление гостей праздника солистов Театра эстрады Якутск. А точку в праздничном гулянии поставил грандиозный салют в честь дня рождения Золотого Алдана.