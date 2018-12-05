Альбина Черепанова: Про Карину хотят снять фильм, но…

Известный политик и общественный деятель, директор Якутского фондового центра Альбина ЧЕРЕПАНОВА сообщила сегодня SakhaLife, что на нее вышли с предложением кинодеятели, которые предложили снять фильм про отважную якутскую девочку Карину ЧИКИТОВУ.

— Это, конечно, очень хорошо. С другой стороны, мне бы хотелось, чтоб такой фильм сняли наши. У нас в республике кинобум. История Карины очень вдохновляющая. Мне кажется, что именно наши кинопроизводители смогут максимально передать особенности нашей природы, ментальности, показать историю маленькой девочки, блуждавшей в тайге, но выжившей, максимально близко к истине.

Напомним, что история Карины Чикитовой облетела весь мир. Летом 2014 года трехлетняя малышка 12 дней блуждала по якутской тайге в Олекминском улусе, и все-таки выжила! Она стала символом стойкости и жизнелюбия. Ее нашли спасатели во время спецоперации.

Книгу «Карина. 12 дней в тайге» написала известная журналистка и писательница Виктория ГАБЫШЕВА. Книгу издало Национальное книжное издательство «Бичик». Альбина Черепанова читала эту книгу 4-летнему внуку Коле, который близко к сердцу воспринял историю девочки. Именно внук попросил ее найти Карину и познакомиться с ней, оказать помощь, если она нужна. Девочка тогда укрепляла здоровье в Республиканском детском тубсанатории им. Т.П. Дмитриевой.

Альбина Прокопьевна нашла девочку, и с тех пор ее опекает. Она устроила девочку учиться в Якутске. в Якутской Балетной школе им. А. и Н. Посельских.

«Если каждый успешный человек возьмёт под своё крыло ребёнка из дальнего района или из соседнего дома — наш край станет процветающим!», — считает общественный деятель.

В честь Карины поставлен памятник на привокзальной площади им. Валерия Кузьмина возле аэропорта Якутска. На памятнике изваяна маленькая девочка с верной собакой — самоедской лайкой НАЙДОЙ, которая была с ней в глухой тайге.

И вот, теперь поступило предложение снять фильм про девочку Карину. Но от производителей из другого региона. Конечно, хотелось бы, чтоб историю Карины первыми сняли наши.