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14 сентября 2018, 19:32
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Альберт Семенов: «Начинаю выполнять свою предвыборную программу»

Избранный в Якутскую городскую Думу депутатом от Автодорожного избирательного округа Альберт СЕМЕНОВ начал выполнять поставленные во время многочисленных встреч с избирателями задачи и наказы. В ходе сегодняшней встречи с Советом ветеранов Сайсарского округа и Советом ветеранов спорта он передал в дар общественникам округа необходимую для повседневной работы общественных организаций оргтехнику.

«Это то, что я могу сделать здесь и сейчас – говорит избранный депутат городской Думы. – В ходе наших предвыборных встреч с избирателями были поставлены очень многие задачи, которые необходимо решать планово, с привлечением многих ресурсов, но поддержать ветеранов нашего округа, наподобие того, что было сделано сегодня – это могут многие!»

На сегодняшнюю встречу, которая прошла в общественном центре «Сайсарский», поздравить новоизбранного депутата Альберта Семенова, и вручить ему свои наказы пришли исполняющая обязанности председателя Совета ветеранов Сайсарского округа КАТАЕВА Раиса Яковлевна, заместитель председателя ЕГОРОВ Николай Афанасьевич, руководитель ансамбля Совета ветеранов Сайсарского округа «Ясные зори» КРИВКОВА Татьяна Алексеевна, капитан спортивной команды Совета ветеранов » МАКСИМОВ Дмитрий Дмитриевич. Все они уверены, что сделали правильный выбор, и Альберт Никандрович, который в разных статусах – депутатском ли, предпринимательском ли – всегда с уважением и почетом относится к старшему поколению, всегда поддерживает начинания пожилых общественников.

В свою очередь, Альберт Семенов заверил ветеранов, что переданные ими наказы и пожелания лягут в основу его деятельности в составе депутатского корпуса представительного собрания столицы республики.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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