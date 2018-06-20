Алазея подтапливает приусадебные участки

По состоянию на 07.00 (якт) 20.06.2018 года уровень воды у н.п. Сватай Среднеколымского улуса составил 747 см (при критическом 750 см). Наблюдается выход воды на пойму, с частичным подтоплением 19 приусадебных участков. Отселение населения не проводилось, люди находятся в своих домах. Подготовлены 2 ПВР общей вместимостью 140 мест.

Для ликвидации возможных ЧС В н.п. Сватай, Аргахтах Среднеколымского улуса Андрюшкино Нижнеколымского улуса сформирована группировка сил РСЧС в составе 214 человек, 55 ед. техники, в том числе от МЧС 15 человек, 4 плавсредств. Спасателями ведется постоянный мониторинг уровней воды, адресная помощь населению и информирование о складывающейся обстановке.

По прогнозу ФГБУ «ЯУГМС» с 20 по 21 июня 2018 года ожидается дальнейшее повышение уровней воды с подтоплением дворовых территорий у н.п. Сватай. Уровни воды ожидаются у н.п.Сватай 750-755 см, что выше критической отметки на 5 см. У н.п. Аргахтах Среднеколымского улуса прогнозируется дальнейшее повышение уровней воды с подтоплением дворовых территорий в третей декаде июня.