Управление муниципальных закупок Окружной администрации города Якутска приглашает на семинар «Актуальные вопросы муниципального управления финансами» 25-26 апреля с 9 час.30 минут в Большом зале администрации (пр.Ленина, 15, 2 этаж).

Семинар проводится в рамках создания оптимальных условий для эффективного взаимодействия с заказчиками, с муниципальными образованиями, для обмена опытом и распространения информации об управлении финансами и закупочной деятельности городского округа «город Якутск». Телефон для справок: 40-88-65.

Программа семинара

«Актуальные вопросы муниципального управления финансами»

25 апреля Время Тема выступления Докладчик 08.45 – 09.30 Регистрация 09.30 – 09.50 Приветственное слово Михайлов Георгий Николаевич Заместитель главы – руководитель аппарата ОА г.Якутска Попов Алексей Юрьевич Начальник Управления муниципальных закупок ОА г.Якутска Карачинский Павел Александрович Директор по развитию Компании БФТ Модуль №1. Управление муниципальными финансами Куратор Винокурова Мария Валентиновна 09.50 – 10.10 Опыт управления общественными финансами в городе Якутск Неустроева Алена Петровна Начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска 10:10 – 10:40 Контроль финансового органа в сфере закупок Маслов Роман Валентинович Старший аналитик Департамента финансовых систем Компании БФТ 10.40 – 11.05 Кофе-пауза. Показ продуктов БФТ: «АЦК-Финансы» в зале 11.05 – 11.50 Сокращение расходов бюджета за счет оптимизации процессов и централизации бюджетного (бухгалтерского учета) Козлова Елена Владимировна Старший специалист Департамента бюджетного учета Компании БФТ 11.50 – 12.40 Актуальные подходы к определению нормативных затрат Соловьева Людмила Александровна Ведущий консультант Департамента развития комплексных решений Компании БФТ 12.40 – 13.00 Круглый стол по актуальным вопросам управления муниципальными финансами Модераторы Винокурова М.В. Козлова Е. В. Соловьева Л.А. 13.00 – 13.10 Общее фотографирование 13.10 – 14.30 Обед Показ продуктов БФТ: «АЦК — Бюджетный учет»

Модуль №2. Управление муниципальными закупками Куратор Антонова Светлана Декабриновна 14.30 – 14.50 Опыт управления муниципальными закупками Попов Алексей Юрьевич Начальник Управления муниципальных закупок ОА г.Якутска 14:50 – 15.20 Повышение эффективности управления муниципальными закупками городского округа «город Якутск» (практический опыт) Антонова Светлана Декабриновна Начальник отдела формирования закупок УМЗ ОА г.Якутска 15:20 – 16:00 Развитие Единой информационной системы в сфере закупок и взаимодействие информационных систем в сфере закупок Головко Никита Анатольевич Заместитель директора департамента, Департамент госзакупок и финконтроля Компании БФТ 16.00 – 16.30 Кофе-пауза Показ продуктов БФТ: «АЦК-Муниципальный заказ» в зале 16:30 – 17:45 Новации в сфере закупок в 2017 году Кухарьков Алексей Валерьевич Начальник отдела электронных закупок Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России. 17:45 – 18:15 Круглый стол по актуальным вопросам управления муниципальными закупками Модераторы Попов А.Ю. Головко Н.А. Кухарьков А.В.

26 апреля Модуль №3. Эффективные инструменты повышение доходов региональных и местных бюджетов Куратор Матурская Антонина Антоновна Время Тема выступления Докладчик 09.15 – 10.30 Новая редакция Бюджетного кодекса. Отдельные вопросы применения новаций бюджетного законодательства Гарин Дмитрий Вячеславович Руководитель Департамента развития комплексных решений Компании БФТ 10.30 – 11.20 Эффективные инструменты повышения доходов региональных и местных бюджетов Кулагина Юлия Степановна Ведущий консультант Департамента развития комплексных решений Компании БФТ 11:20 – 12:00 Круглый стол, итог Модератор Матурская А.А. Карачинский П.А. Гарин Д.В. 12.00 – 12.30 Показ продуктов БФТ: «SAUMI—WEB» как инструмент повышения доходов бюджетов После 12.30 Окончание семинара