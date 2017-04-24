Управление муниципальных закупок Окружной администрации города Якутска приглашает на семинар «Актуальные вопросы муниципального управления финансами» 25-26 апреля с 9 час.30 минут в Большом зале администрации (пр.Ленина, 15, 2 этаж).
Семинар проводится в рамках создания оптимальных условий для эффективного взаимодействия с заказчиками, с муниципальными образованиями, для обмена опытом и распространения информации об управлении финансами и закупочной деятельности городского округа «город Якутск». Телефон для справок: 40-88-65.
Программа семинара
«Актуальные вопросы муниципального управления финансами»
|25 апреля
|Время
|Тема выступления
|Докладчик
|08.45 – 09.30
|Регистрация
|09.30 – 09.50
|Приветственное слово
|Михайлов Георгий Николаевич
Заместитель главы – руководитель аппарата ОА г.Якутска
Попов Алексей Юрьевич
Начальник Управления муниципальных закупок ОА г.Якутска
Карачинский Павел Александрович
Директор по развитию Компании БФТ
|Модуль №1. Управление муниципальными финансами
|Куратор
Винокурова Мария Валентиновна
|09.50 – 10.10
|Опыт управления общественными финансами в городе Якутск
|Неустроева Алена Петровна
Начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска
|10:10 – 10:40
|Контроль финансового органа в сфере закупок
|Маслов Роман Валентинович
Старший аналитик Департамента финансовых систем Компании БФТ
|10.40 – 11.05
|Кофе-пауза.
Показ продуктов БФТ: «АЦК-Финансы» в зале
|11.05 – 11.50
|Сокращение расходов бюджета за счет оптимизации процессов и централизации бюджетного (бухгалтерского учета)
|Козлова Елена Владимировна
Старший специалист Департамента бюджетного учета Компании БФТ
|11.50 – 12.40
|Актуальные подходы к определению нормативных затрат
|Соловьева Людмила Александровна
Ведущий консультант Департамента развития комплексных решений Компании БФТ
|12.40 – 13.00
|Круглый стол по актуальным вопросам управления муниципальными финансами
|Модераторы
Винокурова М.В.
Козлова Е. В.
Соловьева Л.А.
|13.00 – 13.10
|Общее фотографирование
|13.10 – 14.30
|Обед
Показ продуктов БФТ: «АЦК — Бюджетный учет»
|Модуль №2. Управление муниципальными закупками
|Куратор
Антонова Светлана Декабриновна
|14.30 – 14.50
|Опыт управления муниципальными закупками
|Попов Алексей Юрьевич Начальник Управления муниципальных закупок ОА г.Якутска
|14:50 – 15.20
|Повышение эффективности управления муниципальными закупками городского округа «город Якутск» (практический опыт)
|Антонова Светлана Декабриновна
Начальник отдела формирования закупок УМЗ ОА г.Якутска
|15:20 – 16:00
|Развитие Единой информационной системы в сфере закупок и взаимодействие информационных систем в сфере закупок
|Головко Никита Анатольевич Заместитель директора департамента, Департамент госзакупок и финконтроля Компании БФТ
|16.00 – 16.30
|Кофе-пауза
Показ продуктов БФТ: «АЦК-Муниципальный заказ» в зале
|16:30 – 17:45
|Новации в сфере закупок в 2017 году
|Кухарьков Алексей Валерьевич
Начальник отдела электронных закупок Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России.
|17:45 – 18:15
|Круглый стол по актуальным вопросам управления муниципальными закупками
|Модераторы
Попов А.Ю.
Головко Н.А.
Кухарьков А.В.
|26 апреля
|Модуль №3. Эффективные инструменты повышение доходов региональных и местных бюджетов
|Куратор
Матурская Антонина Антоновна
|Время
|Тема выступления
|Докладчик
|09.15 – 10.30
|Новая редакция Бюджетного кодекса.
Отдельные вопросы применения новаций бюджетного законодательства
|Гарин Дмитрий Вячеславович Руководитель Департамента развития комплексных решений Компании БФТ
|10.30 – 11.20
|Эффективные инструменты повышения доходов региональных и местных бюджетов
|Кулагина Юлия Степановна Ведущий консультант Департамента развития комплексных решений Компании БФТ
|11:20 – 12:00
|Круглый стол, итог
|Модератор
Матурская А.А.
Карачинский П.А.
Гарин Д.В.
|12.00 – 12.30
|Показ продуктов БФТ: «SAUMI—WEB» как инструмент повышения доходов бюджетов
|После 12.30
|Окончание семинара
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