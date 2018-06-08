«Актуальное интервью» с председателем гордумы Александром Саввиновым

Александр Саввинов – Председатель Якутской городской думы сегодня, 8 июня, принял участие в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24».

Александр Александрович прокомментировал ключевые тезисы, прозвучавшие в ответах президента России Владимира Путина, во время «Прямой линии».

«Безусловно, прямая линия с лидером государства является большим политически событием. Для себя бы я отметил вопросы о повышении доходов населения, социальной поддержки жителей, предоставлении жилья, земельных участков многодетным семьям, развитии инфраструктуры, строительстве дорог и многом другом. Важная, отличительная особенность прямой линии этого года – то, что жители страны стали активнее выдвигать инициативы, которые могут способствовать в решении актуальных задач, стоящих перед страной на региональном, федеральном и международном уровне», — отметил Александр Саввинов.

Также во время эфира председатель городской думы рассказал о предстоящей 47 сессии, какие вопросы будут рассмотрены на ней. Подробно остановился на Концепции развития велодвижения и Внесении изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта России.

Говоря о Концепции развития велодвижения, Александр Саввинов отметил, что велотранспорт является самым экологически чистым видом транспорта и принятие Концепции позволит улучшить экологию, сохранить здоровье населения, повысить физическую активность жителей и улучшить архитектурный облик Якутска. Кстати, данная Концепция является нормотворческой инициативой Саввинова.

Еще одна инициатива Председателя гордумы — Внесение изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта России. Раскрывая данную тему он отметил: «На сегодняшний день около 296 единиц затонувших судов и их фрагментов находятся на дне рек и озер Якутии. Эти суда загрязняют воды, негативным образом влияют на экологию, флору и фауну, представляют опасность для судоходства. Проект направлен на улучшение экологической ситуации в акватории бассейнов России, в том числе Ленского бассейна».

В завершении разговора в студии «Актуального интервью» речь шла о бюджете столицы республики. Программа вышла в эфир канала «Якутия 24» в 15 часов 15 минут местного времени, повтор программы смотрите в 20 часов 30 минут.