Актуальное интервью с Николаем Габайдуллиным

В понедельник, 16 июля в 11 час. 13 мин. на канале «Якутия 24» Председатель Административной комиссии города Якутска Николай Сергеевич Габайдуллин примет участие в передаче «Актуальное интервью».
Председатель Административной комиссии города Якутска ответит на актуальные вопросы, касающиеся регулирования отлова безнадзорных животных (лошадей), ответственность за их содержание и выпас; соблюдения правил поведения на воде, санитарного состояния округов и пригородов, несанкционированной торговли и другие.
Программа «Актуальное интервью» выходит в формате прямого эфира ежедневнов студии круглосуточного информационного телевизионного канала «Якутия 24». Гости студии – известные люди республики и столицы, интересные личности. Для телезрителей из первых уст раскрываются актуальные темы, волнующие каждого.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.