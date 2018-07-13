Актуальное интервью с Николаем Габайдуллиным

В понедельник, 16 июля в 11 час. 13 мин. на канале «Якутия 24» Председатель Административной комиссии города Якутска Николай Сергеевич Габайдуллин примет участие в передаче «Актуальное интервью».

Председатель Административной комиссии города Якутска ответит на актуальные вопросы, касающиеся регулирования отлова безнадзорных животных (лошадей), ответственность за их содержание и выпас; соблюдения правил поведения на воде, санитарного состояния округов и пригородов, несанкционированной торговли и другие.

Программа «Актуальное интервью» выходит в формате прямого эфира ежедневнов студии круглосуточного информационного телевизионного канала «Якутия 24». Гости студии – известные люди республики и столицы, интересные личности. Для телезрителей из первых уст раскрываются актуальные темы, волнующие каждого.