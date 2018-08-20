Актуальное интервью с Ириной Алексеевой

В понедельник, 20 августа в 15 час. 13 мин. на канале «Якутия 24» начальник — главный архитектор Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска Ирина Дмитриевна Алексеева примет участие в передаче «Актуальное интервью». Ирина Алексеева ответит на актуальные вопросы, касающиеся подготовки к Форуму «Городская культура», благоустройства общественных пространств и дворов и другие. Программа «Актуальное интервью» выходит в формате прямого эфира ежедневно в студии круглосуточного информационного телевизионного канала «Якутия 24». Для телезрителей из первых уст раскрываются актуальные темы, волнующие каждого.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.