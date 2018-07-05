Актуальное интервью с Александром Саввиновым

В пятницу, 6 июля в 11 час. 13 мин. на канале «Якутия 24» Председатель Якутской городской Думы примет участие в передаче «Актуальное интервью».

Программа «Актуальное интервью» выходит в формате прямого эфира ежедневно, три раза в день в студии круглосуточного информационного телевизионного канала «Якутия 24». Гости студии – известные люди республики, интересные личности. Для телезрителей из первых уст раскрываются актуальные темы, волнующие каждого.