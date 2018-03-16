Актуальное интервью: Егор Борисов о развитии телемедицины в Якутии

В ходе «Актуального интервью», состоявшегося 16 марта на телевизионном канале «Якутия 24», глава республики Егор БОРИСОВ рассказал о развитии телемедицины в регионе.

В настоящее время по показателям внедрения телемедицины республика входит в пятерку регионов-лидеров. Все учреждения здравоохранения подключены к единой компьютерной сети для проведения телемедицинских консультаций.

Егор Борисов рассказал, что в ходе посещения и проведения в Республиканской больнице №2 – Центре экстренной медицинской помощи совещания по вопросам развития телемедицинских консультаций в республике стал свидетелем того, как врачи из Якутска оказали приём пациентов из разных улусов республики, в том числе из Верхнеколымского улуса. Благодаря сети Интернет можно не только дать практические советы, но и передавать диагностические изображения медицинских приборов.

«Можно наоборот, из Якутска получать медицинскую консультацию из ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны, а также из клиник со всего мира», – отметил Егор Борисов.

В Якутии действуют специализированные отделения для проведения телемедицинских консультаций в ведущих учреждениях – Республиканских больницах №1 и №2. Экстренные консультации также проводятся на базе Республиканского центра медицины катастроф, где создан центр для проведения экстренных телемедицинских консультаций в круглосуточном режиме. При необходимости по результатам телемедицинских консультаций решается вопрос о вылете бригады санитарной авиации для эвакуации в Якутск либо определяется дальнейшая тактика и рекомендации для лечения в районных и наслежных больницах.

Для дальнейшего развития телемедицины необходимо организовать скоростные каналы связи для медицинских организаций, достаточные для проведения качественных телемедицинских консультаций. Сегодня в Якутии построено 5 583 км. волоконно-оптических линий связи, подключено к ВОЛС 94 населённых пункта, что составляет 69% населения. При этом в республике есть районы, где покрытие ВОЛС составляет 100%. В 2018 году начнётся строительство второго этапа волоконно-оптических линий связи по трассе «Мирный-Сунтар-Нюрба-Верхневилюйск», а в ходе реализации третьего этапа – в 2019-2020 гг. – к оптоволокну будут подключены населённые пункты Верхневилюйского, Вилюйского, Горного районов, пролегающие вдоль автомобильной дороги федерального значения «Вилюй».