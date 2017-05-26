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Политика
26 мая 2017, 11:33
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Актуально: Участки предварительного голосования в городе Якутске!

На территории городского округа «город Якутск» образованы 23 участка предварительного голосования, которые объединяют в своих границах все 114 участковых избирательных комиссий города Якутска.

Голосование будет проходить в единый день предварительного голосования 28 мая с 08.00 до 20.00 часов.

Граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск» и студенты очной формы обучения, имеющие временную прописку в общежитии учебного заведения, обладающие активным избирательным правом, могут принять участие в голосовании и стать «выборщиками». Для этого нужно иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

Список участков предварительного голосования

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на должность главы городского округа «город Якутск»

№ участка голосования Адрес участка  голосования № УИК, относящихся к участку голосования Адреса УИК-ов, относящихся к участку голосования
14.035.1 Школа №19, Птицефабрика, д.14 1 Птицефабрика, д.14, школа №19
14.035.2 Табагинская школа, с.Табага, ул.Пеледуйская д.4 71 с.Табага, ул.Лесная д.12,СДК «Искра»
72 с.Табага, ул.Пеледуйская д.4, Табагинская школа
14.035.3 Хатасская школа,

с.Хатассы, ул.Совхозная д.31

 73 с.Хатассы, ул.Совхозная 31а, Хатасская школа
103 с.Хатассы, ул.Совхозная 31, ЦК «Тускул»
14.035.4 СДК «Надежда», с.Пригородное, ул.Совхозная д.27 74 с.Пригородное, ул.Совхозная д.27, СДК «Надежда»
14.035.5 Школа №6, ул.Автодорожная д.40/4 2 Автодорожная д.36, Энерготрансснаб
88 ул.Автодорожная д.40/4, школа №6
112 ул.Автодорожная д.40/4, школа №6
14.035.6 ЯГСХА, ул.Сергеляхское шоссе, 3 км, д.3 3 ул.Красильникова д.15, ЯГСХА
98 ул.Красильникова д.15, ЯГСХА
7 ул.Якова Потапова д.4а, школа №25
14.035.7 Школа №20, ул.Чайковского 30 8 ул.Якова Потапова д.4а, школа №25
9 ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей
10 ул.Чайковского 113, школа №4
11 ул.Чайковского 32/1, филиал ЯГСХА
13 ул.Чайковского 30, школа №20
14 ул.Чайковского 2б, Центр учебно-технического обеспечения МО РС(Я)
94 ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей
99 ул.Бекетова 6, интернат престарелых
100 ул.Винокурова 21, Управа Сайсарского округа
110 ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей
14.035.8 Школа №18, ул.Билибина д.12/4 12 ул.Билибина д.14, школа №18
89 ул.Сергеляхское шоссе 12 км, санаторий «Сосновый бор»
105 ул.Сергеляхское шоссе 10 км, интернат инвалидов
111 ул.Билибина д.14, школа №18
14.035.9 Дворец Детства, ул.Кирова 20 23 ул.Кирова 23, музыкальный колледж
24 ул.Кирова 25, театр юного зрителя
25 ул.Кирова 23, музыкальный колледж
29 ул.Шавкунова 63, школа №7
34 ул.Пояркова 15, ЯСХТ
97 ул.П.Алексеева 49, Саха гимназия
101 ул.Кирова 20, Дворец Детства
117 ул. Пушкина д.31, дом соцобслуживания
14.035.10 КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»,

ул.Белинского д.58а

 4 ул.Лизы Чайкиной 2а, ДК «Эрэл»
5 пр.Ленина 60, школа №3
6 пр.Ленина 50, техникум потреб.кооперации
15 ул.Каландаришвили 34, школа №31
16 ул.Каландаришвили 34, школа №31
17 ул.Ойунского 24, ЯФЭК
18 ул.Белинского 58, УЛК СВФУ
19 ул.Кулаковского 34, МИ СВФУ
22 ул.Петровского 6, школа №17
92 ул.Кулаковского 48, КФЕН СВФУ
93 ул.Ломоносова 102, поликлиника №5
95 ул.Каландаришвили 17Г, общежитие СВФУ
96 ул.Кулаковского 48, КТФ СВФУ
14.035.11 ДК Кулаковского, ул.Пояркова д.4 50 ул.Пояркова 4, ДК Кулаковского
54 ул.Пояркова 4, ДК Кулаковского
37 ул.Дзержинского 5, ДЮСШ №1
38 ул.Пояркова 8/2, школа №23
39 ул.Дзержинского 17, школа №9
115 ул.Пояркова 8/2, школа №23
14.035.12 Детская школа искусств, ул.Ярославского д.27 20 ул.Кулаковского 6/2, классическая гимназия
21 пр.Ленина 40, библиотека Пушкина
26 ул.Ярославского 27, детская школа искусств
27 ул. Ярославского 21, школа №26
14.035.13 Педагогический институт СВФУ, пр.Ленина 2 28 ул.Орджоникидзе 28, СК «Самородок»
32 пр.Ленина 5, ЯПК
33 ул.Дзержинского 2, ЛОРП
51 пр.Ленина 2, ПИ СВФУ
52 ул.Богатырева 2, школа №21
53 202 микрорайон, корп.21, школа №33
91 202 микрорайон, корп.21, школа №33
116 203 микрорайон корп.10, филиал МФЦ
14.035.14 Школа №10, ул.Кальвица д.5/1 55 ул.Б.Марлинского 5, ДОСААФ
56 ул.Дзержинского 38, Биржа труда
57 ул.Кальвица 5/1, школа №10
58 ул.Бестужева-Марлинского 24, школа №15
59 пер.Энергетиков 2а, Центр поддержки предпринимательства РС(Я)
60 ул.Ф.Попова 3, ЯТЭЦ, диспетчерская
61 ул.Кальвица 14/1, гормолзавод
62 ул.Бестужева-Марлинского 23/1, ЯНИИСХ
14.035.15 Якутский медколледж, ул.Лермонтова д.40 40 ул.Лермонтова 40, Якутский медколледж
41 ул.Дзержинского 21, ДЖО
42 ул.Кальвица 24, Якутгеология
43 ул.Дзержинского 41/1, школа №16
102 ул.Лермонтова 40, Якутский медколледж
30 ул.Стадухина 81, ЯГКБ
35 ул.П.Алексеева 25, колледж связи и энергетики
36 ул.Стадухина 78, школа №29
14.035.16 Училище олимпийского резерва, ул.Жорницкого д.13 44 ул.Рыдзинского 5, школа №22
45 ул.С.Данилова 34, школа №27
46 ул. Жорницкого 13, Училище олимпийского резерва
47 ул.Жорницкого 7/11А, подростковый центр
48 ул.Пионерская 9, Авиалесохрана
49 ул.Дзержинского 55, ЯИПК
108 ул.С.Данилова 34, школа №27
109 ул. Жорницкого 13, Училище олимпийского резерва
31 ул.С.Данилова 30/1, филиал поликлиники №1
14.035.17 Школа №24, ул.Можайского д.23/1 67 ул.Кузьмина 15/3, школа №30
68 ул.Можайского 23/1, школа №24
69 ул.Можайского 23/1, школа №24
70 ул.Жуковского 10, Полярные авиалинии
90 ул.Кузьмина 15/3, школа №30
104 ул.Можайского 15/4, школа №38
106 ул.Кузьмина 15/3, школа №30
107 ул.Можайского 23/1, школа №24
14.035.18 Мархинская СОШ №1,

ул.О.Кошевого д.39

 75 ул.О.Кошевого 39, Мархинская СОШ №1
76 пер.Газовиков 19а, школа №32
78 ул.Заводская 8/1, Мархинская СОШ №2
77 Маганский тракт 2км, Сахаплемобъединение
79 ул.О.Кошевого 67, администрация Мархи
113 ул.О.Кошевого 39, Мархинская СОШ №1
114 ул.Заводская 8/1, Мархинская СОШ №2
14.035.19 Дом культуры с.Маган, ул.Алымова д.3 80 с.Маган, ул.Алымова 3, дом культуры
14.035.20 Школа №13,

ул.50 лет Сов.Армии д.35/1

 63 ул.50 лет Сов.Армии 23/4, ДЮСШ №2
64 ул.50 лет Сов. Армии 86/1, профлицей №16
65 ул.Очиченко 6, коммунально-строительный техникум
66 ул.50 лет Сов.Армии 35/1, школа №13
14.035.21 ЦКиД «Тусулгэ», с.Тулагино, ул.Первомайская д.2 84 с.Тулагино, ул.Первомайская 2, ЦКиД «Тусулгэ»
86 с.Кильдямцы, ул.Семенова 24, СК «Родник»
14.035.22 СК «Тирэх», с.Капитоновка, ул.Семенова д.14 85 с.Капитоновка, ул.Семенова 14, СК «Тирэх»
14.035.23 ДК «Горняк», Кангалассы, ул.Ленина д.5 87 Микрорайон Кангалассы, ул.Ленина 5, ДК «Горняк»

 

Узнать свой участок для голосования также можно по ссылке: http://er.ykt.ru/node/2124

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Источник: Оргкомитет.
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