Актуально: Участки предварительного голосования в городе Якутске!

На территории городского округа «город Якутск» образованы 23 участка предварительного голосования, которые объединяют в своих границах все 114 участковых избирательных комиссий города Якутска.
Голосование будет проходить в единый день предварительного голосования 28 мая с 08.00 до 20.00 часов.
Граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск» и студенты очной формы обучения, имеющие временную прописку в общежитии учебного заведения, обладающие активным избирательным правом, могут принять участие в голосовании и стать «выборщиками». Для этого нужно иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.
Список участков предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на должность главы городского округа «город Якутск»
|№ участка голосования
|Адрес участка голосования
|№ УИК, относящихся к участку голосования
|Адреса УИК-ов, относящихся к участку голосования
|14.035.1
|Школа №19, Птицефабрика, д.14
|1
|Птицефабрика, д.14, школа №19
|14.035.2
|Табагинская школа, с.Табага, ул.Пеледуйская д.4
|71
|с.Табага, ул.Лесная д.12,СДК «Искра»
|72
|с.Табага, ул.Пеледуйская д.4, Табагинская школа
|14.035.3
|Хатасская школа,
с.Хатассы, ул.Совхозная д.31
|73
|с.Хатассы, ул.Совхозная 31а, Хатасская школа
|103
|с.Хатассы, ул.Совхозная 31, ЦК «Тускул»
|14.035.4
|СДК «Надежда», с.Пригородное, ул.Совхозная д.27
|74
|с.Пригородное, ул.Совхозная д.27, СДК «Надежда»
|14.035.5
|Школа №6, ул.Автодорожная д.40/4
|2
|Автодорожная д.36, Энерготрансснаб
|88
|ул.Автодорожная д.40/4, школа №6
|112
|ул.Автодорожная д.40/4, школа №6
|14.035.6
|ЯГСХА, ул.Сергеляхское шоссе, 3 км, д.3
|3
|ул.Красильникова д.15, ЯГСХА
|98
|ул.Красильникова д.15, ЯГСХА
|7
|ул.Якова Потапова д.4а, школа №25
|14.035.7
|Школа №20, ул.Чайковского 30
|8
|ул.Якова Потапова д.4а, школа №25
|9
|ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей
|10
|ул.Чайковского 113, школа №4
|11
|ул.Чайковского 32/1, филиал ЯГСХА
|13
|ул.Чайковского 30, школа №20
|14
|ул.Чайковского 2б, Центр учебно-технического обеспечения МО РС(Я)
|94
|ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей
|99
|ул.Бекетова 6, интернат престарелых
|100
|ул.Винокурова 21, Управа Сайсарского округа
|110
|ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей
|14.035.8
|Школа №18, ул.Билибина д.12/4
|12
|ул.Билибина д.14, школа №18
|89
|ул.Сергеляхское шоссе 12 км, санаторий «Сосновый бор»
|105
|ул.Сергеляхское шоссе 10 км, интернат инвалидов
|111
|ул.Билибина д.14, школа №18
|14.035.9
|Дворец Детства, ул.Кирова 20
|23
|ул.Кирова 23, музыкальный колледж
|24
|ул.Кирова 25, театр юного зрителя
|25
|ул.Кирова 23, музыкальный колледж
|29
|ул.Шавкунова 63, школа №7
|34
|ул.Пояркова 15, ЯСХТ
|97
|ул.П.Алексеева 49, Саха гимназия
|101
|ул.Кирова 20, Дворец Детства
|117
|ул. Пушкина д.31, дом соцобслуживания
|14.035.10
|КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»,
ул.Белинского д.58а
|4
|ул.Лизы Чайкиной 2а, ДК «Эрэл»
|5
|пр.Ленина 60, школа №3
|6
|пр.Ленина 50, техникум потреб.кооперации
|15
|ул.Каландаришвили 34, школа №31
|16
|ул.Каландаришвили 34, школа №31
|17
|ул.Ойунского 24, ЯФЭК
|18
|ул.Белинского 58, УЛК СВФУ
|19
|ул.Кулаковского 34, МИ СВФУ
|22
|ул.Петровского 6, школа №17
|92
|ул.Кулаковского 48, КФЕН СВФУ
|93
|ул.Ломоносова 102, поликлиника №5
|95
|ул.Каландаришвили 17Г, общежитие СВФУ
|96
|ул.Кулаковского 48, КТФ СВФУ
|14.035.11
|ДК Кулаковского, ул.Пояркова д.4
|50
|ул.Пояркова 4, ДК Кулаковского
|54
|ул.Пояркова 4, ДК Кулаковского
|37
|ул.Дзержинского 5, ДЮСШ №1
|38
|ул.Пояркова 8/2, школа №23
|39
|ул.Дзержинского 17, школа №9
|115
|ул.Пояркова 8/2, школа №23
|14.035.12
|Детская школа искусств, ул.Ярославского д.27
|20
|ул.Кулаковского 6/2, классическая гимназия
|21
|пр.Ленина 40, библиотека Пушкина
|26
|ул.Ярославского 27, детская школа искусств
|27
|ул. Ярославского 21, школа №26
|14.035.13
|Педагогический институт СВФУ, пр.Ленина 2
|28
|ул.Орджоникидзе 28, СК «Самородок»
|32
|пр.Ленина 5, ЯПК
|33
|ул.Дзержинского 2, ЛОРП
|51
|пр.Ленина 2, ПИ СВФУ
|52
|ул.Богатырева 2, школа №21
|53
|202 микрорайон, корп.21, школа №33
|91
|202 микрорайон, корп.21, школа №33
|116
|203 микрорайон корп.10, филиал МФЦ
|14.035.14
|Школа №10, ул.Кальвица д.5/1
|55
|ул.Б.Марлинского 5, ДОСААФ
|56
|ул.Дзержинского 38, Биржа труда
|57
|ул.Кальвица 5/1, школа №10
|58
|ул.Бестужева-Марлинского 24, школа №15
|59
|пер.Энергетиков 2а, Центр поддержки предпринимательства РС(Я)
|60
|ул.Ф.Попова 3, ЯТЭЦ, диспетчерская
|61
|ул.Кальвица 14/1, гормолзавод
|62
|ул.Бестужева-Марлинского 23/1, ЯНИИСХ
|14.035.15
|Якутский медколледж, ул.Лермонтова д.40
|40
|ул.Лермонтова 40, Якутский медколледж
|41
|ул.Дзержинского 21, ДЖО
|42
|ул.Кальвица 24, Якутгеология
|43
|ул.Дзержинского 41/1, школа №16
|102
|ул.Лермонтова 40, Якутский медколледж
|30
|ул.Стадухина 81, ЯГКБ
|35
|ул.П.Алексеева 25, колледж связи и энергетики
|36
|ул.Стадухина 78, школа №29
|14.035.16
|Училище олимпийского резерва, ул.Жорницкого д.13
|44
|ул.Рыдзинского 5, школа №22
|45
|ул.С.Данилова 34, школа №27
|46
|ул. Жорницкого 13, Училище олимпийского резерва
|47
|ул.Жорницкого 7/11А, подростковый центр
|48
|ул.Пионерская 9, Авиалесохрана
|49
|ул.Дзержинского 55, ЯИПК
|108
|ул.С.Данилова 34, школа №27
|109
|ул. Жорницкого 13, Училище олимпийского резерва
|31
|ул.С.Данилова 30/1, филиал поликлиники №1
|14.035.17
|Школа №24, ул.Можайского д.23/1
|67
|ул.Кузьмина 15/3, школа №30
|68
|ул.Можайского 23/1, школа №24
|69
|ул.Можайского 23/1, школа №24
|70
|ул.Жуковского 10, Полярные авиалинии
|90
|ул.Кузьмина 15/3, школа №30
|104
|ул.Можайского 15/4, школа №38
|106
|ул.Кузьмина 15/3, школа №30
|107
|ул.Можайского 23/1, школа №24
|14.035.18
|Мархинская СОШ №1,
ул.О.Кошевого д.39
|75
|ул.О.Кошевого 39, Мархинская СОШ №1
|76
|пер.Газовиков 19а, школа №32
|78
|ул.Заводская 8/1, Мархинская СОШ №2
|77
|Маганский тракт 2км, Сахаплемобъединение
|79
|ул.О.Кошевого 67, администрация Мархи
|113
|ул.О.Кошевого 39, Мархинская СОШ №1
|114
|ул.Заводская 8/1, Мархинская СОШ №2
|14.035.19
|Дом культуры с.Маган, ул.Алымова д.3
|80
|с.Маган, ул.Алымова 3, дом культуры
|14.035.20
|Школа №13,
ул.50 лет Сов.Армии д.35/1
|63
|ул.50 лет Сов.Армии 23/4, ДЮСШ №2
|64
|ул.50 лет Сов. Армии 86/1, профлицей №16
|65
|ул.Очиченко 6, коммунально-строительный техникум
|66
|ул.50 лет Сов.Армии 35/1, школа №13
|14.035.21
|ЦКиД «Тусулгэ», с.Тулагино, ул.Первомайская д.2
|84
|с.Тулагино, ул.Первомайская 2, ЦКиД «Тусулгэ»
|86
|с.Кильдямцы, ул.Семенова 24, СК «Родник»
|14.035.22
|СК «Тирэх», с.Капитоновка, ул.Семенова д.14
|85
|с.Капитоновка, ул.Семенова 14, СК «Тирэх»
|14.035.23
|ДК «Горняк», Кангалассы, ул.Ленина д.5
|87
|Микрорайон Кангалассы, ул.Ленина 5, ДК «Горняк»
Узнать свой участок для голосования также можно по ссылке: http://er.ykt.ru/node/2124comments powered by HyperComments