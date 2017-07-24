Активная молодежь Якутска провела работы по благоустройству

На прошлой неделе в городе Якутске в рамках направления «Якутск молодой» Года добра и Года молодежи в РС (Я), прошла добровольческая акция по благоустройству города.

20 июля активисты общественной организации «Город добра» и студенты СВФУ им. М.К. Аммосова покрасили скамейки на территории городской набережной в Губинском округе. 21 июля были проведены работы по благоустройству на улицах Богатырева и Чиряева.

Всего было отреставрировано 28 скамеек.

Целью данной акции является привлечение молодежи к добровольческой деятельности и создания благоприятной городской среды.

Организаторы благодарят Управление Губинского округа за предоставленный инвентарь и помощь в организации мероприятия.