Активная молодежь вступила в ряды «Зеленых десантов»

В Год добра в столице был объявлен конкурс среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов главы города.

Общественная организация «Город Добра» при Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации стали номинантами гранта по направлению «Поддержка проектов по защите экологии» с проектом «Молодежь — за чистый город».

9 июня на базе молодёжного центра «Тэтим» для активных молодых людей прошел круглый стол, посвящённый Году экологии в России, где были обсуждены такие важные вопросы, как сохранение чистоты и озеленение. После дискуссии ребята изъявили желание вступить в ряды «Зеленых десантов» и помогать своему городу не словом, а делом.