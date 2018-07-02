Активисты призывают бережно относится к природе

В рамках направления «Добровольцы столицы» Года Новаторства Управление молодежи и семейной политики совместно с общественной организацией «Город добра» и управой Губинского округа провели субботник.

Ребята очистили территорию городского пляжа от мусора оставленного отдыхающими всего было собрано более 15 мешков мусора, активисты так же провели влажную уборку от пыли мемориального комплекса «Солдат Туймаады».

«Мы часто приходим с друзьями на пляж, и постоянно замечаем, что люди безалаберно относятся и оставляют после себя мусор, хотелось бы чтобы люди были более ответственны за свои действия и убирали за собой мусор»,- поделилась активистка общественной организации «Город добра» Луиза.

Организаторы благодарят управу Губинского округа в лице начальника Айала Бурцева за предоставленный инвентарь для уборки.

И призывают бережней относиться к окружающей среде.