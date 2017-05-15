Активисты ОНФ контролируют процесс благоустройства дворовых территорий

Эксперты центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в Якутии продолжают контролировать реализацию проекта по формированию комфортной городской среды в регионе.

Практически во всех восьми населенных пунктах республики, участвующих в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», подведены итоги конкурсов проектов по благоустройству.

В частности, жители городского округа «Жатай» уже предложили свои проекты. В основном в них были обозначены работы по строительству детских и спортивных площадок, оборудованных всем необходимым для комфортного досуга, организации парковок, восстановления асфальтобетонного покрытия внутридомовых территорий.

На проведение работ по благоустройству в 2017 г. муниципальные власти получили более 5,5 млн руб. Две трети этой суммы должно быть потрачено на дворовые территории, одна треть – на территории общего пользования, в нашем случае жатайцы решили разбить сквер в центре поселка.

Главные требования к проектам: они должны быть полностью готовы и воплощены в жизнь до конца 2017 г. Большинством голосов общественная комиссия по благоустройству городской среды проголосовала за дворы по адресам: улица Северная, 33/1, 37/1, улица Строда, 10.

«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на пять лет, — сказал член общественной комиссии по реализации проекта формирования комфортной городской среды на территории Якутска, эксперт регионального штаба ОНФ в Якутии Павел Ксенофонтов. – Кто не успел в этом году, могут быть включены в программу на период 2018-2022 гг. Так что возможность принять участие в программе есть практически у каждого двора».

Весь процесс благоустройства выбранных объектов будет происходить под контролем ОНФ. Напомним, что в программе по республике принимают участие 8 муниципалитетов – Якутск, Нижний Куранах, Мохсоголлох, Удачный, Айхал, Мирный, Нерюнгри и Жатай.

В региональное отделение ОНФ в Якутии поступают сигналы от граждан о том, что муниципалитеты устанавливают для жителей сложно выполнимые условия отбора заявок на включение их дворов в программы благоустройства. В связи с чем некоторые дома не могут подать заявки на благоустройство дворов.

К примеру, были прописаны критерии: наличие сметной документации, доля финансового участия жителей, перечень видов работ, запланированных к проведению мероприятия по благоустройству и т.д. Активисты регионального отделения ОНФ считают, что данные критерии ограничивают возможность подачи заявок жителями.По итогам мониторинга активистов Народного фронта подготовлены предложения для Минстроя России в рамках корректировки реализации программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг.