Актеры Театра юного зрителя выступили на фестивале книги «Читающая Якутия»

Национальное издательство «Бичик» проводит на площади Ленина II Республиканский фестиваль книги «Читающая Якутия», замечательное мероприятие, в котором предсталены книжные новинки, работы народных мастеров.

Сказки и легенды народов Севера занимают достойное место в разнообразии книжной продукции. По приглашению организаторов, ТЮЗ представил отрывок из своего знаменитого спектакля «Камень счастья» — по легендам народов Севера в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра Титигирова. Как всегда, зрители с первых минут окунулись в удивительный и сказочный мир Севера, исполнителя роли старика – народного артиста РС(Я) Алексея Павлова и артистов театра наградили бурными аплодисментами.

В эти дни вся страна отмечает 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, которая продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Театр, по традиции, выезжает со спектаклем на военную тему к ветеранам, проводит задушевные встречи.

24 августа артисты театра выступили перед ветеранами, отдыхающими в санатории «Абырал», со спектаклем «Ытык Ийэ» Ивана Егорова в постановке заслуженной артистки РС(Я) Валентины Якимец. Этот спектакль всегда проходит в особой атмосфере почитания, уважения и преклонения перед теми, кто сложил свои светлые на полях сражений. Вот и сегодня Мать, потерявшая сыновей, в прекрасном исполнении заслуженной артистки РС(Я) Марии Даниловой и ее сыновья, покорили зрителей искренней игрой. Аплодисменты зрителей дорогого стоят. Давайте не забывать тех, кто подарил нам жизнь!