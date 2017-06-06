Акция «Вызов-кузов!» продолжена в Сайсарах

6 июня коллектив управляющей компании «Солидарность+» под руководством директора Татьяны СТРОЕВОЙ, в рамках экологической акции «Вызов-кузов!» направления «Цветущий Якутск» Года добра, вывез три кузова автомашин с несанкционированной свалки по улице Три сосны.

Эстафетную палочку сотрудники ОО «Солидарность+» передают директору управляющей компании «Бюджетник» Олегу СТЕПАНОВУ.

Управление Сайсарского округа приветствует инициативу управляющей компании «Солидарность» и благодарит за активное участие в общественной жизни округа.