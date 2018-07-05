Акция СК «Стерх» с розыгрышем призов продлена до 2019

Акция с розыгрышем призов среди застрахованных от Страховой компании «Стерх» продлена до 3 июля 2019 года. Сроки действия акции по массовому страхованию пересмотрены согласно Распоряжению Главы РС(Я) об изменении даты проведения VII Спортивных Играм народов РС(Я) в с. Амга.

Напомним, Распоряжение Главы РС(Я) №362-РГ «О внесении изменений в отдельные акты Главы Республики Саха (Якутия)», переносящее Игры на следующий год, издано 16 мая текущего года в связи со сложной паводковой ситуацией.

Поскольку очередная акция АО СК «Стерх» по массовому страхованию населения с розыгрышем ценных призов среди застрахованных, посвящена VII Спортивным играм народов Республики Саха (Якутия) в селе Амга, сроки ее действия также пересмотрены.

Таким образом, каждый клиент АО СК «Стерх», с 1 февраля 2018 года по 3 июля 2019 года, оформивший полис страхования от несчастных случаев или полис страхования имущества физических лиц, может получить купон на розыгрыш призов. Отметим, оформленные ранее договоры и купоны, полученные до переноса Игр, по-прежнему участвуют в Акции.

Акция распространяется на страховые полисы компании «Стерх» сроком на 1 год по одному из следующих видов:

страхование имущества физических лиц (на сумму страхового взноса от 1000 руб.);

страхование от несчастных случаев (на сумму страхового взноса от 300 руб.).

Как и в предыдущей акции, к розыгрышу допускаются застрахованные по договорам банковского страхования, включая ипотеку.

После оформления страхового полиса каждому застрахованному выдается купон с персональным номером, отрывная часть которого остается у страховщика.

Кстати, в розыгрыше участвуют и полисы (соответствующие условиям акции), оформленные онлайн на сайте компании во вкладке «Купить онлайн» по следующей ссылке: http://sale-online.rsk-sterh.ru:8081/#list! В этом случае купон на розыгрыш призов высылается на электронную почту клиента.

Розыгрыш призов, в рамках акции, посвященной VII Спортивным Играм народов РС(Я), состоится в дни проведения Игр в июле 2019 г. по номерам купонов.

Тогда будут определены счастливые обладатели двух суперпризов от СК «Стерх»: снегохода «Буран 4Т», сертификата на турпутевку в любую точку мира на две персоны* и множества других призов. Рекламная акция проводится с целью привлечения внимания населения к добровольным видам страхования, повышения страховой культуры, а также формирования и поддержания интереса к страхованию физических лиц.

Информация о точной дате и формате розыгрыша, а также ее итоги будут опубликованы в СМИ и на сайте компании «Стерх».

Страховой полис компании «Стерх», участвующий в розыгрыше призов, можно оформить во всех офисах продаж компании по всей республике.

Тел.: 8-800-500-43-13

Адреса АО СК «Стерх» в г. Якутске: ул. Лермонтова, 152, ул. Орджоникидзе, 50, Вилюйский тракт, 3 км., 8/2, ул. Курашова, 44А, ул. Можайского, 27.

Адреса филиалов размещены на сайте www.sk-sterh.ru.

*общая стоимость тура – 200 тыс руб, обладатель сертификата выбирает тур на эту сумму по любому направлению и в желаемый им сезон.

Сроки проведения стимулирующей акции с 01.02.18 г. по 08.07.19 г. (включительно, с учетом срока, отводимого на подведение итогов).

Акция действует только на территории Республики Саха (Якутия).

Внешний вид призов может отличаться от их изображения, размещенных в рекламных материалах.

В соответствие с законодательством РФ ответственность за уплату налогов несет выигравшее приз лицо.

Все условия Акции, порядок и сроки ее проведения размещены здесь.

Лиц. СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ