Акция от Алмазэргиенбанка: Отмена пеней по кредитам физических лиц

В преддверии Нового года, самого долгожданного, но и самого «богатого» на расходы праздника, Алмазэргиэнбанк объявляет акцию по отмене пеней по кредитам клиентов-физических лиц, имеющих просроченную задолженность.

Акция проводится с 1 до 29 декабря 2018 года включительно.

Во время действия акции штрафы и пени по потребительским и ипотечным кредитам, кредитным картам и овердрафтам будут отменены, если заемщик погасит всю сумму просроченной задолженности по основному долгу и процентам, а также напишет заявление на списание пеней.

Для клиентов с просроченной задолженностью по основному долгу свыше 60 дней действует специальное условие: размер пеней может быть снижен частично – пропорционально погашенной просроченной задолженности по основному долгу и процентам.

Напоминаем, что Алмазэргиэнбанк открыт для диалога. Если у вас образовалась просроченная задолженность по кредиту из-за финансовых трудностей, вы можете обратиться в любой операционный офис банка. Наши сотрудники помогут разрешить даже, казалось бы, безнадежные ситуации.

Главное — не тянуть с решением, тогда вы с легкостью вступите в Новый год без долгов!

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте и в офисах банка.

Встречай Новый год без долгов!

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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