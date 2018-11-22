Акция на розы от «Зеленого рая»!

Салон Цветов и флористики «Зеленый рай» Поздравляет наших дорогих мам с наступающим Днём Матери !🌹🌺

Этот праздник самый главный и самый добрый ! Желаем вам дорогие мамы много радости , душевного тепла, здоровья , негасимой энергии и пусть дети ваши Вас только радуют ! В этот радостный и торжественный день дарим Вам на все Букеты из прекрасных роз скидку от 25 %🌹

Адрес : г. Якутск, Старый город, переулок Глухой 2/2, тел 33-52-84, 33-50-59

С любовью и вдохновением Ваш Зелёный рай