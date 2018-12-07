Акция «Елка добра» продолжается: собрано более 200 подарков

7 декабря участниками благотворительной акции «Елка добра», проводимой в рамках направления «Добровольцы столицы» Года новаторства, стали сотрудники Главного управления МЧС России по РС (Я).

В преддверии праздника спасатели решили приобрести для маленьких воспитанников детского дома и учащихся коррекционных школ-интернатов города новогодние подарки.

«Наш коллектив с радостью откликнулся для участия в доброй акции. По долгу службы мы часто общаемся с маленьким горожанами. Мы посещаем школы, социальные учреждения, где рассказываем детям о правилах безопасности»,- рассказывает и.о. начальника Главного управления МЧС России по РС (Я) Николай Иванов.

Сотрудники МЧС передали эстафету акции всем федеральным органам исполнительной власти в республике.

В этот день участие в «Елке добра» приняла и съемочная группа телеканала ГТРК «Саха».

«Мне досталась открытка от первоклассника Игоря Золотарёва, который учится в школе № 4. Он мечтает получить машинку. Я исполнила его мечту. Пусть дети верят в чудеса, и пусть они случаются», — поделилась корреспондент телеканала Ирена Осипова.

Благотворительная акция «Елка добра» продлится до 28 декабря 2018 года. Для участия необходимо подойти в магазин «Розтор», расположенный по адресу Лермонтова, 49, выбрать открытку с новогодней елки, где написано заветное желание ребенка, и исполнить это желание, купив ребенку подарок в магазине-партнере благотворительной акции.

На сегодня собрано более 200 подарков из 767. Призываем горожан не оставаться равнодушными и подарить детям радость исполнения новогодних желаний.