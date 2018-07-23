Акция «Доброе сердце»: Маленькой девочке из Якутии требуется срочная помощь

В марте этого года стартовал сбор благотворительной помощи в рамках акции «Амарах Сурэх» («Доброе сердце») для Светы Протопоповой. Шестилетняя девочка борется с тяжелым недугом – злокачественным новообразованием ствола мозга. В эти дни потребовалось дополнительная сумма на лечение.

В марте Светочка была госпитализирована в онкологическое отделение в Якутске. Спустя два месяца она с мамой вылетели в Израиль, в клинику Шиба. Девочке требовался дорогостоящий курс лечения, минимальная стоимость которого составляла 7 000 000 рублей. Для спасения ребенка родные обратились к якутянам через СМИ.

За два месяца благотворительной акции «Амарах Сурэх» («Доброе сердце»)», с помощью неравнодушных жителей Якутии, на лечение Светы удалось собрать 5 777 104 рублей, после чего родители объявили о закрытии сбора, так как клиника выставила счет на меньшую сумму.

Как рассказала Александра Протопопова, мама Светы, дочке прошла курс лучевой терапии. Однако, 17 июля случилось резкое ухудшение состояния девочки, была проведена экстренная операция по установке шунта, повлекшая непредвиденные расходы.

«В выходные Свету перевели из отделения интенсивной терапии в хирургическое. Сегодня ее должны осмотреть нейрохирург и онколог. Мы просим якутян откликнуться и помочь нашей дочери победить болезнь. Сейчас это ее единственный шанс на выздоровление». Сегодня дополнительно требуется собрать 650 тысяч рублей. И снова родители просят якутян не оставить их в беде и помочь собрать необходимую сумму.

Света борется за свою жизнь, организаторы акции искренне благодарят каждого, кто не остается равнодушным и оказывает родителям посильную помощь.

Реквизиты для перечисления помощи:

Получатель: Протопопова Александра Руслановна.

Сбербанк: 40817810276060021640.

Номер карты: 4279 3610 0447 5747.

Мобильный банк: +7 (914) 292-68-82.

Получатель: Протопопов Сергей Васильевич.

Сбербанк: 40817810576000604727.

Номер карты: 4276 7603 5611 7810.

Мобильный банк: +7 (964) 423-65-75.