Акция для пожилых людей «Осторожно, мошенники!»

В рамках мероприятий, направленных на профилактику новых видов мошенничеств, пресс-службой МВД Якутии совместно с представителями Общественного совета проведена акция «Осторожно, мошенники!».

Учитывая, что зачастую жертвами телефонных мошенников становятся доверчивые пожилые люди, именно им были адресованы рекомендации подробной памятки о распространенных видах мошенничества.

Акция прошла в «Школе третьего возраста», которая функционирует на базе Комплексного центра социального обслуживания населения г.Якутска. Сотрудники отделения информации и общественных связей и представители Общественного Совета при МВД по Республике Саха (Якутия), перед тем, как вручить памятки, разъясняли пожилым гражданам простые правила безопасности при использовании банковских карт.

— Мы надеемся, что это мероприятие позволит сократить количество обманутых мошенниками людей. Пожилые люди не всегда обладают технической грамотностью при использовании цифровых устройств. Их доверчивость зачастую играет на руку злоумышленникам, – отметил Дмитрий ИННОКЕНТЬЕВ — представитель Общественного совета при МВД Якутии.

Полиция просит граждан проявлять бдительность и соблюдать несложные правила личной финансовой безопасности. Помните, что сохранность вашего имущества, в первую очередь, зависит от вас самих.