Акция «Дачный десант» выезжает на Покровский тракт

В Якутске продолжается выездная акция «Дачный десант». В эту пятницу, 10 августа десант направится в сторону Покровского тракта, 10, 16 км.

Специалисты МКУ «Агентство земельных отношений», Управления архитектуры и градостроительной политики, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ЯПК «Платежи», МКУ «Расчетно-биллинговый центр» города Якутска, ООО «Сервисэнергосбыт++», Ботанического сада СВФУ проведут для дачников бесплатные консультации.

Дачники смогут получить ответы по вопросам земельных и градостроительных отношений,узнать сверку очереди на получение земельных участков,о счетах на оплату за аренду земельных участков и многое другое.Такжебудет организована выездная торговля продуктами местного производства.

График и места проведения акции «Дачный десант»:

10 августа — Покровский тракт, 10 км (конечная остановка автобусного маршрута № 18) с 16:00 до 19:00час. и Покровский тракт, 16 км (СОТ «Шестаковка», навес) с 18:00 до 19:00час.

17 августа — Сергеляхское шоссе, 5 км (возле продуктового магазина, 20а);

24 августа — Намский тракт (возле магазина «Тундра», на территории заезда в СОНТ «Сатал»);

31 августа — Маганский тракт, 3, 4 км (бетонированная площадка с левой стороны в сторону Магана).