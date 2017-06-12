Акция «Цветы добра» в Тулагино-Кильдямском наслеге, Октябрьском и Гагаринском округах

В День России, 12 июня, клумбы столицы республики украсились цветами в рамках Года добра состоялась акция «Цветы добра». Горожане приняли активное участие на территории Тулагино-Кильдямского наслега, Октябрьском и Гагаринском округов.

В акции приняли участие школьники, члены Совета ветеранов с. Тулагино, трудовые коллективы МУП «ЖКХс. Тулагино», детского сада №72 «Кэнчээри» и администрации наслега. Участниками акции на территории детского садавысажено 100 цветочных рассад.

Администрация Тулагино-Кильдямского наслега выражает благодарность участникам за предоставленную рассаду и участие в акции: председателю Совета ветеранов Любови Скрыбыкиной, ветеранам Матрене Самсоновой, Марфе Мишутиной, Евдокии Яковлевой, Татьяне Седелковой, КсенииБаишевой, Виктории Бережневой и желает дальнейших успехов в общественной деятельности, здоровья и благополучия.

На центральной аллее городского Парка культуры и отдыха Октябрьского округа с участием директора Айаала Бурцева, учеников и родителей СОШ №1 посажено 250 цветов в виде российского триколора.

В акции Гагаринского округа приняли участие заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Елена Кузнецова, сотрудники Окружной администрации города Якутска, Управления Гагаринского округа, а также жители округа.

В сквере имени Ю.А. Гагарина была установлена металлическая форма в виде пятиконечной звезды, как дань памяти героям Великой Отечественной войны, в которую были высажены красные цветы.